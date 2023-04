Niko Kranjčar o knjizi posvećenoj Cici: 'Bilo mi je važno da se ispriča njegova životna priča'

Ovog četvrtka, mjesec dana nakon izdavanja, službeno je u Novinarskom domu i predstavljena knjiga 'Cico - tak imam te rad'. Na predstavljanju knjige su nazočila brojna lica iz sportskog svijeta, ali i oni koji su bili bliski nogometnoj legendi Cici Kranjčaru. Svoj doprinos knjizi dao je i njegov sin Niko Kranjčar koji je u razgovoru s Večernjakovim novinarom Željkom Jankovićem otkrio kakvi su dojmovi sada kada je knjiga službeno i objavljena, dvije godine nakon smrti njegovog oca.

- Ja sam zadovoljan, ali najbitniji su čitatelji koji će imati svoja očekivanja. Nadam se da će se njima dopasti i da će njima biti zanimljivo te da će se sjećati tate na način na kojeg su ga i voljeli svih ovih godina - ispričao je Niko. - Ponosan sam na ono što je bio kao čovjek. To je nešto što se gubi u današnje vrijeme, a uvijek će ostati najvažnije - da možeš reći da si čovjek. Zato je bilo važno da se na taj način ispriča njegova životna priča. Ne samo kroz uspjehe i trofeje, već kako je živio - dodao je.

Ljudi ga doživljaju kao igrača, ali i kao čovjeka, kazali smo Niki. - Uvijek će biti ''posebnih likova'' uz koje će se generacije vezati i koji će nositi taj ''križ'' - biti svačiji. Oni će prihvatiti tu ulogu i širiti dobrotu, stvarno biti netko na kog se možeš osloniti - prokomentirao je.

A što se tiče njegovog spisateljskog doprinosa te hoćemo li ga viđati još u budućnosti, Niko je kroz osmijeh otkrio kako vjerojatno - nećemo. - Nek ostane na tome. Malo je lakše iznijeti svoja iskustva i misli, onda malo imaš pomagače doma... Ali, misli su tvoje, izađu iz srca. Svi mi imamo različite odnose sa svojim roditeljima, ja sam opisao svoj odnos s njim u knjizi i zadovoljan sam. Napisao sam ono što sam mislio i što mi je bilo na srcu - poručio je.

Trenutno je fokusiran na to ''kako biti sretan svaki dan'', a poručio je i kako će obavijestiti javnost o svojim idućim potezima, kad se dogode. - U U-19 reprezentaciji sam sa Šimunićem, pomoćni sam trener i zasad me to zadovoljava - kazao je Niko.