Niko Kovač se vraća u Bundesligu! Vodit će klub iz najbogatijeg njemačkog grada

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač novi je trener njemačkog bundesligaša Wolfsburga, objavio je Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

U klubu za sada šute, no WAZ tvrdi kako je sve gotovo i Kovač bi na klupi "Vukova" trebao naslijediti Floriana Kohfelda koji je dan nakon završetka sezone sporazumno napustio klub.

Wolfsburg je zaključio sezonu na skromnom 12. mjestu, daleko od željenog plasmana u neki od europskih kupova. U klubu se nadaju kako bi ih upravo Kovač mogao vratiti u gornji dom bundeslige. Inače, Wolfsburg je najbogatiji grad u Njemačkoj.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - VfL Wolfsburg v Bayern Munich - Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany - May 14, 2022 VfL Wolfsburg fans inside the stadium before the match REUTERS/Fabian Bimmer DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Fabian Bimmer/REUTERS

Posljednji posao 50-godišnji Niko Kovač je imao u Monacu, a Kneževinu je napustio početkom godine kada je dobio otkaz.

Wolsburg će biti Kovačev treći njemački klub, a prethodno je radio u Eintrachtu iz Frankfurta, te Bayernu. Na klupi Eintrachta je osvojio njemački Kup, dok je s Bayernom osvojio prvenstvo, Kup i Superkup.

Od listopada 2013. do rujna 2015. Niko Kovač je vodio i hrvatsku reprezentaciju.