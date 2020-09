Niko Kovač opisao kako se osjeća zaražen koronom i kako provodi dane

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač nedavno se zarazio koronavirusom. Stoga se izbornik Monaca nalazi u dvotjednoj izolaciji, a za Sport Bild je progovorio o svom zdravstvenom stanju.

- Osjećam se dobro i nemam simptome - rekao je Kovač koji je brata Roberta zadužio da vodi treninge.

- Zajedno se dogovaramo oko treninga. Sve se snima pa sve mogu gledati u hotelskoj sobi.

Zatim se osvrnuo na svoj bivši klub Bayern koji je s novim trenerom Hansom Flickom postao prvak Europe.

- Flick je bio moja ideja. Predložio sam to mom bratu Robertu i Uliju Hoenessu. Uli je imao istu ideju i ubrzo je postignut dogovor - rekao je Kovač pa se osvrnuo na usporedbe s Flickom.

- Od toga ne možemo pobjeći, uvijek će biti usporedbi. Hansi je napravio vrhunski posao. Njegov potpis stoji na načinu na koji je momčad igrala. Nije puno ljudi uspjelo osvojiti trostruku krunu osim možda na Play Stationu. Ne zavidim mu.

Niko je dobio i bonus zbog osvajanja Lige prvaka jer je njegov ugovor s Bayernom raskinut tek 31. ožujka.

- Ne trčim za novcem i svi koji me poznaju to znaju. Možda je momčadi tada trebao novi impuls. Bio sam razočaran, ali to je život. Padneš puno puta, ali se moraš ustati.