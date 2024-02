Nijemce razljutio sudac iz BiH: 'Bio je nervozan i radio greške. Poništeni gol je bio regularan'

Real Madrid je na gostovanju svladao RB Leipzig rezultatom 1:0. Brahmin Diaz je zabio jedini pogodak utakmice u 48. minuti i tako osigurao kraljevskome klubu izvrstan ulazak u nokaut fazu Lige prvaka .

Nijemci su pokazali izvrsnu igru protiv madridske momčadi, ali ono na što vjerojatno nisu računali jest sjajno raspoloženi treći vratar Reala Andri Lunin. Međutim, nakon utakmice ponovo je nastala rasprava o ispravnosti VAR odluke s početka susreta.

Leipzig je imao priliku povesti u ranoj fazi utakmice, no glavni sudac Irfan Peljto poništio je gol. Dapače, Leipzigov Benjamin Šeško je zabio, ali njegov pogodak nije upisan zbog Benjamina Henrichsa koji je stao na put i bio u kontaktu s Realovim golmanom.

"Odigrali smo hrabru utakmicu koju smo izgubili nakon što nam je VAR poništio sasvim regularan pogodak. Bilo je puno dobrih stvari. Pogodak Diaza bio je fantastičan, ali, ostavili smo mu previše prostora. Ovaj nas porat stavlja u tešku situaciji, ali još uvijek imama šanse", rekao je nakon poraza trener Leipziga Marco Rose.

"Nije bilo zaleđa ili prekršaja. Ne znamo zašto ta akcija nije bila prema pravilima. Ne znamo kako bi se utakmica kasnije odvijala, ali... Sudac je možda bio malo nervozan jer je to bila njegov prva utakmica na ovoj razini. Ne želim raditi posebnu priču oko suca. Radio je greške i to je to", zaključio je Rose.

