Nije se lako Olmu u HNL-u izboriti za španjolski dres

Dani Carvajal, desni bek madridskog Reala, prošao je školu tog giganta, ali svoju je sreću nakon ‘školovanja’ odlučio potražiti daleko od Madrida. S 20 je godina iz mlade momčadi Reala otišao u Bayer Leverkusen koji je za njega platio pet milijuna eura. I onda ga je Real odlučio vratiti samo godinu dana kasnije za 6,5 milijuna eura. Kao Carvajal, tako je i Dani Olmo odlučio napustiti Barcelonu, školovanje u njezinoj glasovitoj La Masiji i doći u Dinamo s nadom da će se ovdje igranjem u seniorskom pogonu nametnuti i možda jednog dana vratiti u svoju Barcu.

Barca ga željela vratiti

Istina je da ga je Barcelona jako brzo željela vratiti kad se dečko pojavio u prvoj momčadi Dinama, ali su u Maksimiru odbili takvu ideju jer nije bila ni približno izdašna da bi zadovoljila apetite čelnika plavih. U međuvremenu su se javljali i drugi klubovi, navodno ga prati Arsenal, ali ni njihove ponude nisu dovoljno dobre da bi mladi Španjolac otišao iz Dinama u kojem je postao ponajbolji igrač. Da, Soudani je još uvijek najveća zvijezda, Gavranović je pojačanje, ali Dani Olmo u zadnje vrijeme najbolji je plavi igrač. Nije to slučajno, dečko izuzetno dobro radi. Kad ga treneri nisu vidjeli u svojim vizijama, on nije posustajao, pravi je profesionalac. Uz to je sjajno odgojen, pristojan dečko koji je naučio engleski i hrvatski.

Radi razliku

Olmo je igrač koji stvara razliku na terenu. Istina je da ima i pomoć suigrača koji mu otvaraju prostor, koji ga dovode u poziciju jedan na jednoga, u zonu udarca. No ni sve te sjajne partije u posljednje vrijeme nisu Olma dovele do toga da dobije poziv za U21 reprezentaciju Španjolske, iako je bio kapetan U17 vrste.

– Ah, ništa, vjerojatno nije još dovoljno dobro ovako kako sada igram, morat ću i dalje mnogo raditi, trenirati da bih bio još bolji i da dobijem poziv. Zna se da jako želim igrati za Španjolsku. Hrvatska? Nisam još dobio putovnicu, a tko zna što budućnost nosi – mirno je govorio Olmo.

To što nije dobio poziv nije ga oneraspoložilo, bar po viđenom na terenu.

– Olmo je jako talentiran igrač, a uz to sjajno trenira i radi. Sanja dres svoje reprezentacije, ali ne treba biti nestrpljiv, ima on potencijala za još bolje igre, još može napredovati i što više nama bude pomagao, to će biti bliže i reprezentaciji – kazao je Jurčević o svojem mladom igraču.

– Teško je igračima koji su izvan španjolske ući u reprezentaciju U21 jer u njoj su uglavnom igrači iz četiri, pet najjačih klubova. Olmo mora pokazati veliku kvalitetu da bi dobio poziv – pokušao je objasniti novi trener Rudeša Jose Manuel Aira.

Možda je za Dinamo i dobro da Olmo nije pozvan, nastavit će ovdje raditi s Jurčevićem, a poziv u reprezentaciju samo bi mu podignuo ugled na svjetskom tržištu i prije bismo ostali bez privilegija da ga gledamo u našoj ligi.