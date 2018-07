Ni štrajk nije zaustavio Cristiana Ronalda

Najveći nogometni događaj godine je gotov, Svjetsko nogometno prvenstvo je iza nas i svima je jasno što slijedi – medijska pozornost ponovno će biti uperena na Cristiana Ronalda. Ma nije baš podnio ni na SP-u u Rusiji što nije bio u centru svega pa je kao bomba odjeknula vijest o njegovu preseljenju u talijanski Juventus.

Nije to ništa čudno, egoistični Ronaldo iz Rusije je otišao ekspresno i odmah se dočepao novog izvora publiciteta. Nije to naša izmišljotina, pa CR7 poznat je, među ostalim, i po samoljublju.

Drukčiji sam od drugih

– Ja sam drugačiji od svih drugih igrača koji su karijere u ovim mojim godinama nastavili u Kini ili Kataru. Ja sam drugačiji i pokazat ću da sam vrhunski igrač. Svi znate moje statistike. Ambiciozan sam. Želim izaći iz svoje komforne zone. Nakon Manchester Uniteda i Real Madrida želim ispisati povijest i u Juventusu. Bilo je teško u tim klubovima osvojiti Ballon d’Or, ali želim biti najbolji. Možda to mogu napraviti ponovno, ovaj put u torinskom klubu – rekao je Ronaldo pri predstavljanju u novom klubu prije nekoliko dana.

I tko mu može zamjeriti. Statistika mu i jest impresivna pa s Realom je osvojio 16 naslova, od čega su četiri Lige prvaka! Ma osvojio je svašta, pokorio nogometni svijet, srušio pokoji rekord... Fanovi su stoga u tu statistiku i gledali, a njegov dres s brojem 7, koji je ‘oduzet’ Juanu Cuardadu i dat novopridošloj zvijezdi, rasprodan je odmah.

Neki podaci kažu, u prosjeku jedan po minuti. Bivši kraljević dobio je tako kraljevski tretman i u Juventusu. Sada to sve mora opravdati igrom. Nisu Talijani bez veze iskeširali golem novac za Portugalca.

Talijanski i španjolski mediji pišu da su veliku ulogu u svemu odigrali i Ronaldovi porezni problemi. Portugalac se nedavno nagodio sa španjolskim poreznim vlastima i mora platiti 19 milijuna eura kako bi izbjegao zatvor. Ronaldo nikada nije krio nezadovoljstvo ponašanjem Real Madrida u tom slučaju, on smatra da kraljevski klub nije napravio dovoljno da bi ga zaštitio... No, najvažnije je da više nema nikakvih obveza prema španjolskoj državi.

I dok su navijači torinske stare dame sretni s dolaskom današnjeg simbola nogometa koji je vjernost potpisao na četiri godine, donijelo je to raskol u nekim drugim segmentima. Naime, njegova mjesečna plaća iznosit će otprilike 2,5 milijuna eura. Narušilo je to hijerarhiju u Juventusu jer je bio najavljen štrajk sindikata radnika tvornice Fiat Chrysler. Sve u znak protesta zbog brojke koja je upletena u Ronaldovu priču. I Juventus i Fiat Chrysler vodi obitelj Agnelli koja je dala 100 milijuna eura za transfer plus dodatnih 12 milijuna eura bonusa Ronaldu.

Iz sindikata radnika odmah su reagirali sa stavom da je neprihvatljivo kako radnici rade ekonomske žrtve dok kompanija daje ogroman novac za nogometaša.

Isplatit će se i Juventusu

No, i kada je došlo vrijeme štrajka, samo je 0,3 posto radnika, od njih 1700, po strani ostavilo svoje alate. I dok jedni prljaju ruke i zarađuju za kruh, glamurozna obitelj Ronaldo slavila je novi ugovor... Kako god bilo, u Juventusu se nadaju da će im se isplatiti jer Real Madridu jest. Od crvenih vragova otišao je za 90-ak milijuna eura, a u kraljevskoj je momčadi proveo devet godina, upisao 438 utakmica i zabio 451 pogodak. Ronaldu su 33 godine, no kaže kako se osjeća kao da mu je 23 i inzistira na tome da, uz igranje za novi klub, nastupa i za reprezentaciju.

Za svaku je pohvalu ta želja da i dalje igra za nacionalnu vrstu, no ostavimo po strani reprezentaciju jer sve ionako sada zanima njegova klupska karijera.

Odlazak u jednu od najjačih liga Europe i rušenje novih rekorda dat će mu prednost pred njegovim najvećim rivalom Lionelom Messijem, a osim toga, u Španjolskoj je imao problema s porezom. Prema posljednjim informacijama, nagodio se platiti spomenutu odštetu, a čini se kako mu se talijanski financijski sustav više sviđa. Istinu o Ronaldovo prelasku na drugi kraj Europe možemo samo nagađati. No, u jednu stvar možemo biti sigurni – njegova žudnja za natjecanjem i rekordima još se nije ugasila. A i neće u skoro vrijeme. Njegov je pakleni plan iznad svih – i novim generacijama dati posla da ga pokušaju dostići...

