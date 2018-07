Neymar: Obitelj me izvukla nakon poraza Brazila u Rusiji

Brazil je u na Svjetsko prvenstvo ispraćen kao jedan od najvećih favorita za naslov prvaka, ali ispao je već u četvrtfinalu od Belgije, pa je veliki finale između Hrvatske i Francuske gledao kod kuće. Među tim “gledateljima” bio je i Neymar, ali najveća zvijezda brazilskog nogometa tvrdi da nije gledao završnicu “ruskog ruleta”.

I sad je priznao koliko mu je bilo teško nakon tog ranog ispadanja.

– Bio sam strašno tužan, shrvan i nisam želio ni vidjeti loptu niti sam gledao te zadnje utakmice na Svjetskom prvenstvu. No, morao sam to ostaviti iza sebe. Uspio sam to jer me moj sin, moja obitelj i prijatelji nisu htjeli gledati tako tužnog i zbog njih sam se morao promijeniti te sam to na kraju i uspio – kazao je Neymar koji će, izgleda, i dalje biti igrač PSG-a iako ga se “seljaka” u madridski Real.

No, Brazilac koji je u Pariz stigao iz Barcelone za nevjerojatna 222 milijuna eura tvrdi da su to samo nagađanja i da će ostati na Parku prinčeva.