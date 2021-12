Nevjerojatno je to što su Perasović i Hezonja izgubili u Barceloni

Dugo će Velimir Perasović i Mario Hezonja pamtiti euroligaški nastup njihova Unicsa u Barceloni koji je, nakon produžetka, pripao domaćinu (111:109). Na nevjerojatan je način njegova momčad izgubila već dobivenu utakmicu a s obzirom kako su se njegovi igrači ponašali u posljednjoj četvrtini hrvatski stručnjak zaslužuje benificirani radni staž.

Imali su gosti "plus 20" u 31. minuti pa i "plus 11" u 37. minuti, a na koncu su dozvolili domaćinu da ih stigne i da se pobjednik rješava u produžetku.

Na "plus četiri", 55 sekundi prije kraja imao je Hezonja otvorenu tricu za pobjedu no promašio je nakon čega Jekiri radi prekršaj u skoku za bacanja Barcelone.

Još 16 sekundi prije kraja imao je Unics tri koša prednosti a onda je Mirotić nasamario suce i s nekim trzajem iznudio tri bacanja za izjednačenje 94:94 nakon kojeg Lorenzo Brown nije iskoristio napad za pobjedu.

Već spomenuti centar Jekiri reagirao je nesmotreno još jednom i napravio novi prekršaj u napadu, ovaj put u produžetku za bacanja Sanlija za izjednačenje (106:106). Na promašeno drugo bacanje skače Smits i omogućuje novi napad domaćina za vodstvo 108:106. Perasović je pozvao minutu odmora da bi dogovorio što će se odigrati u preostalih 20-tak sekundi. Na 14 sekundi do kraja Canaan promašuje dva od tri bacanja i tu je bilo sve izgubljeno.

A baš je taj igrač mobilizirao domaću publiku kada je na "plus 15" (84:69), nakon pogođene trice, prstom pokazivao domaćim navijačima da ušute. Dakako, oni su u tom času "podivljali" i pokrenuli svoju momčad. I umjesto da tada zaigraju pametno, igrači Unicsa počeli su gubiti lopte već u svom polju a kada bi i prešli centar igrali su jedan na pet. Tko god se sjetio opalio bi tricu preko ruke pa je tako i Hezonja, vidjevši kako divljaju njegovi američki suigrači (Lorenzo Brown i Canaan), u istom napadu i sam ispalio dva takva šuta.

Tako je neslavno prošao Hezonjin povratak u grad u kojem je proveo tri sezone, od svoje 17. do 20. godine, i čiji je klub sve do ovog ljeta ima pravo prvokupa na ovog hrvatskog igrača kada je u pitanju Euroliga. A odigrao je Mario i dobru utakmicu (18 koševa, 4 skoka) a sve do ta dva isforsirana šuta za tricu imao je dalekometni šut 4-4.

Ako je u toj momčadi dovoljno igračke pameti onda će im ova utakmica biti pouka kakvu je ovakav ansambl talentiranih ali neodgovornih individualaca i trebao. Bez obzira koliko vodili, s momčadi kakva je Barcelona ne smijete ni pomisliti da biste se s njom mogli poigravati jer im je za to stigla kazna u obliku čak 37 primljenih koševa za 10 minuta.

- Imali smo pobjedu u rukama no nismo znali kako završiti utakmicu - prozborio je nakon susreta hrvatski trener na klupi Unicsa koji je u svlačionici zacijelo imao puno više toga za reći.

Šteta što se Peras nije potrudio doprijeti do njihovih mozgova i tijekom posljednje četvrtine koju je, premda je njegov sastav prednost strmoglavo gubio, promatrao prilično mirno. Kao da je bio uvjeren da će to njegovi košgeterski "pistolerosi" ipak nekako izvući, no ovo nije bio takav dan.

Barcelona će tako Božićnu stanku dočekati kao vodeća momčad Eurolige (15-2), a Unics će se i unatoč dobrom skoru (10-7) i sedmom mjestu neko vrijeme lupati po glavi.