Nevjerojatno je što je palo na pamet bandama uoči večerašnjeg finala

Španjolske bande dosjetile su se kako uoči finala Lige prvaka na jednostavan način doći do lijepih novaca. Vjerovali ili ne, domišljati kriminalci glume redare ili policajce, od navijača na uvid traže ulaznice, pa zatim nestaju s vrijednim plijenom.

Engleski je javnost o tome upravo obavijestio novinar Sky Sporta Kaveh Solhekol, koji je u svom tvitu dodao da španjolska policija već zaplijenila dio lažnih redarskih akreditacija, aparata za skeniranje ulaznica, policijskih znački.

Madrid police warning that organised gang of steward impersonators will try to steal Champions League final tickets from fans tonight. Police have seized fake steward bibs, fake checking tickets devices & fake accreditations. Only show tickets to stewards at official check zones