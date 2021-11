Nevjerojatna situacija: Prije pet godina skupljali novac za obnovu Vodotornja, a onda - zaboravili

HNK Rijeka je 2016. godine odigrala utakmicu s NK Istrom u posljednjem kolu HNL-a uz obećanje da će novac od prodaje ulaznica uplatiti za izgradnju Vodotornja u Vukovaru. No, u klubu su na to jednostavno - zaboravili.

- Čujte, jako je lako provjeriti. Novac ili je uplaćen, ili nije. A nije, došlo je do pogreške. Gledajte, nije bila riječ o humanitarnoj utakmici, nego o susretu s kojeg se prihod od prodanih ulaznica trebao izdvojiti i uplatiti. Osobno, iako sam bio direktor, tu operaciju nisam vodio, a kako je na kraju ispalo, nitko je nije završio kako je trebalo. Siguran sam da će klub, ukoliko je došlo do propusta, kao što je to uvijek činio u svom humanitarnom radu, pronaći način da se greška ispravi - rekao je za Novi list tadašnji direktor Rijeke Vladimir Čohar koji je danas u Osijeku.

A sadašnji direktor Rijeke Luka Ivančić najavio je da će novac pet godina kasnije stići u Vukovar. Ne za Vodotoranj jer je obnova već završena nego za spomenik posvećen ubijenoj djeci.

– Jako nam je žao, ali od toga nema koristi. Vidjeli smo da je u Vukovaru nedavno napravljen mural posvećen ubijenoj djeci - rekao je Ivančić i dodao:

- HNK Rijeka ovom prigodom ističe kako će zaboravljena donacija za Vodotoranj biti iskorištena za izgradnju tog spomenika, kako ćemo participirati u izgradnji spomena na 34 ubijena vukovarska djeteta. Žao nam je zbog Vukovara, naših navijača, kao i ljudi koji su u svibnju 2016. došli na tu utakmicu, ali – ispravit ćemo tu pogrešku, naglasio je Ivančić.