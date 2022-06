Nevjerojatna scena: Ovo je žena koja se zavezala za mrežu i prekinula Čilićev meč

Meč Marina Čilića i Caspera Ruuda u polufinalu Roland Garrosa prekinut je zbog bizarnog razloga.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 3, 2022 Protestor ties herself to the net during the semi final between Norway's Casper Ruud and Croatia's Marin Cilic REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS

Neka je žena utrčala na teren i zavezala se za mrežu. Na majici je imala poruku "We have 1028 days left" (Ostalo nam je još 1028 dana). Morali su intervenirati zaštitari i udaljiti je s terena. A sve to traje pa su Čilić i Ruud otišli u svlačionice.

Susret je prekinut kod rezultata 3:6, 6:4 i 4:1 za Ruuda. Pobjednik ovoga dvoboja u finalu će igrati protiv Rafaela Nadala.