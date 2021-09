Nevjerojatna Emma Raducanu (18) briljantnom igrom stigla do finala US Opena

U finalu posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena igrat će 19-godišnja Kanađanka Leylah Fernandez i 18-godišnja Britanka Emma Raducanu.

Fernandez je u polufinalu pobijedila drugu nositeljicu Bjeloruskinju Arinu Sabalenko sa 7-6 (3), 4-6, 6-4, dok je Raducanu porazila Grkinju Mariju Sakari sa 6-1, 6-4.

Bit će to prvi put još od 1999. da se u finalu US opena sastaju dvije tinejdžerke, prethodno su to bile Martina Hingis i Serena Williams.

Za obje igračice najveći je to uspjeh u karijeri. Kanađanka se može pohvaliti kako je ove godine osvojila svoj prvi WTA turnir u Monterreyu, dok će Britanka, koja je rođena u Kanadi, ući će u povijest kao prva koja do grand slam finala stigla kroz kvalifikacije.

"Iza mene su godine i godine napornog rada, suza i krvi, svega. Željela sam finale i borila sam se za svaki poen. Ne znam kako sam dobila taj zadnji bod, ali drago mi je da jesam," kazala je Fernadez koja je ulaskom u u finale postala najmlađa finalistica Grand Slam turnira od Marije Sharapove 2004. godine, međutim samo nekoliko sati kasnije nadmašila ju je 18-godišnja Raducanu.

"Iskreno, jednostavno ne mogu vjerovati. Šok. Ludo. Sve gore navedeno. Vrijeme prolazi pored mene ovdje u New Yorku. Osjećam se kao da sam upravo došla u SAD, a tri tjedna kasnije sam u finalu. Ne vjerujem ni da mi se to događa", rekla je Raducanu.

Foto: Jo Becktold/Newscom/PIXSELL September 9, 2021: Emma Raducanu (GBR) defeated Maria Sakkari (GRE) 6-1, 6-4, at the US Open being played at Billy Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York / USA ÂÂJo Becktold/Tennisclix/CSM/CSM Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Do finala je došla bez izgubljenog seta, a od početka kvalifikacija osvojila je 18 uzastopnih setova.

"Učnila sam svoje kada sam iz kvalifikacija ušla u glavni turnir, sada više ne osjećam nikakav pritisak," dodala je.

Ulaskom u finale Raducanu se pridružila Pam Shriver (1978), Venus Williams (1997) i Bianci Andreescu (2019) kao četvrta igračica koja je je u svom debiju na US Openu odmah stigla do finala. Do sada je samo Andreescu, koji je prije dvije godine u Flushing Meadowsu pobijedila Serenu Williams, stigla do kraja.

Raducanu i Fernandez do sada nisu igrale međusobno na WTA touru, ali jesu na juniorskom Wimbledonu 2018., a Raducanu je u drugom kolu pobijedila sa 6-2, 6-4.