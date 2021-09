Nenad Bjelica spreman za Šibenik: Imam slatke brige, previše je dobrih igrača

Nakon odigranih utakmica Kupa prvoligaši kreću u 10. kolo domaće lige, a danas se u 19.05 sati sastaju Šibenik i Osijek.

Nenad Bjelica za ovo će gostovanje imati proširen kadar jer Darko Nejašmić i Marko Malenica izdržali su kazne zbog kartona, a Mihael Žaper počeo je trenirati nakon što se bio ozlijedio.

– Imam luksuz izbora, čak i problem koga staviti među 20 koji će biti u kadru, ali to su slatke brige. Jako sam sretan zbog te zadnje pobjede i toga kako je momčad radila. Raspoloženje je u momčadi odlično i spremni dočekujemo utakmicu protiv Šibenika. To je momčad koja je pobijedila u zadnje tri utakmice na domaćem terenu, neke i dosta uvjerljivo. Poštujemo ih, imaju spoj iskustva i mladosti, neke igrače koji posljednjih sezona možda nisu bili na pravoj razini, ali sada igraju jako dobro. Nezgodni su, dobro posloženi, ali uvijek gledamo najviše sebe, da naša momčad bude na najboljoj razini i to očekujem od svojih igrača – rekao je Bjelica, čija je momčad trenutačno druga na tablici Prve HNL, dok je Šibenik sedmi.

No valja reći da su ove dvije momčadi odigrale sva kola, a prvoplasirana Rijeka ima jednu manje, dok treći Dinamo ima čak dvije.

Bilo kako bilo, gostovanje Slavonaca u Šibeniku neće biti lako jer momci trenera Marija Rosasa igraju sve bolje, dobro su posloženi, a među njima se ističu Marin i Jakoliš, koji jako dobro surađuju.