Naučio je čitati s tri godine, crta, sluša klasiku... A sada mu predviđaju sjajnu budućnost

"Posljednjih nekoliko godina svi su bili jednorozi, ali Victor Wembanyama je više poput izvanzemaljca. Nitko nikada nije vidio nekoga tako visokog kao što je on, ali i da igra s takvom lakoćom i tako graciozno", rekao je legendarni LeBron James za novo košarkaško čudo koje je osvojilo svijet.

Naime, San Antonio je na ovogodišnjem NBA draftu kao prvi izbor odabrao 19-godišnjeg Francuza Victora Wembanyamu. Momak je to visok 223 centimetra, no vjerojatno će još rasti, a u najbolju ligu svijeta dolazi nakon što je iznenađujuće odveo momčad Boulogne-Levallois Metropolitans 92 do finala francuskog prvenstva.

Želim nadmašiti očekivanja

Za njega kažu da osim iznimne visine ima i odličnu košarkašku tehniku zbog koje jednako uspješno može igrati i na vanjskim pozicijama i u reketu.

Gotovo svi stručnjaci su jednoglasni u procjeni da će Francuz biti prevaga u NBA ligi već u prvoj godini, a njegov dolazak među najbolje košarkaše svijeta najiščekivaniji je još otkako je 2003. prvi izbor na draftu bio LeBron James.

Victor ima šuterski dodir koji uspoređuju s Durantovim, držanje lopte koje je inspirirano gledanjem utakmica Petea Maravicha i potencijal da postane jedan od najutjecajnijih obrambenih igrača u trenutku kada kroči na teren.

Zanimljivo, on je sam za sebe jednom rekao:

- Moje ime počinje slovom V, a to je ujedno rimski broj pet. Moje ime je Victor zato što mogu igrati na svih pet pozicija odjednom.

Jasno je iz te izjave da dečko ima visoke ciljeve i da ne cilja samo Mjesec, već i zvijezde.

- Ne mogu reći da imam neke uzore jer kad ste visoki 223 centimetra, to nije isti sport. Dakle, način na koji želim igrati je drukčiji, moram raditi inovacije i stvarati nove stvari. Moram još više diversificirati svoje vještine kako ljudima ne bi bilo dosadno. Želim nadmašiti očekivanja - rekao je Wembanyama, koji dolazi iz sportske obitelji.

Njegov otac Félix rodom je iz Konga i bio je atletičar te se natjecao u skoku u vis, skoku u dalj i troskoku. Njegova majka Elodie de Fautereau košarkaška je trenerica i bivša igračica. Zanimljivo, Victorova starija sestra Eve profesionalno igra košarku za Monaco, a mlađi brat Oscar također igra košarku, a trenirao je i rukomet. Njegov djed Michel de Fautereau profesionalno je igrao košarku, kao i baka Marie Christine.

No, mladom sportašu nitko nije nametao sport pod obručima. Victor je trenirao nogomet, bio je vratar, a bavio se i džudom prije nego što se posvetio isključivo košarci.

Osim toga, bio je napredno dijete, navodno je naučilo čitati već u dobi od tri godine, a s devet godina pomagao je majci trenirati djecu njegove dobi.

Sam je naučio engleski jezik u ranim tinejdžerskim godinama jer je znao da će jednog dana igrati u NBA ligi i vjerovao je da je to jezik košarkaša. Prema Associated Pressu, učio je gledajući televizijske emisije na engleskom jeziku. Osim toga, Victor je umjetnička duša. U jednom je intervjuu za ESPN rekao:

- Volim razmišljati o mnogim stvarima i stvarati svojevrsna umjetnička djela. Volim crtati, pisati, slušati klasičnu glazbu, ali i graditi stvari od lego-kocaka.

Navijači ga jedva čekaju

No, ipak je najbolji u košarci. Wembanyama je u 44 utakmice prošle sezone koje je odigrao u dresu Metropolitansa 92 imao prosjek od 20,6 koševa, 10,1 skok, 3 blokade i 2,5 asistencija.

Njegov dolazak u San Antonio posebno se iščekuje među navijačima Spursa budući da se u povijesti pokazalo da je ta momčad nakon što je imala pravo na prvi izbor na draftu znala odabrati igrače s kojima je osvajala naslov NBA prvaka.

Takav je bio slučaj s Davidom Robinsonom koji je bio prvi izbor 1987., kao i s Timom Duncanom koji je izabran prvi 1997. Svih pet naslova u tom razdoblju Spursi su osvojili pod vodstvom legendarnog trenera Gregga Popovicha.

Kada smo već kod NBA drafta, recimo da je Charlotte kao drugi izbor odabrala šutera Brandona Millera sa sveučilišta Alabama. Portland je kao treći izbor izabrao razigravača Scoota Hendersona iz razvojne NBA G-lige. Među prvom petoricom su i dvojica igrača iz privatne profesionalne lige Overtime Elite, a radi se o blizancima Amenu i Ausaru Thompsonu. Razigravač Amen je kao četvrti izbor postao član Houstona, a šutera Ausara kao petog na draftu izabrao je Detroit.

Ukupno je odabrano 58 košarkaša jer je Chicagu i Philadelphiji oduzeto pravo izbora u drugom krugu zbog nedopuštenih kontakata s igračima.