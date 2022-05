Našičani u uzvratu 1/4 finala Europe nemaju lagan zadatak: Pokušat će nam zaustaviti Jaganjca

Rukometaši Nexea danas u Gudmeu (18.45 sati) igraju uzvratni susret četvrtfinala Europske lige. Našičani imaju pet pogodaka prednosti iz prvog susreta (32:27), no daleko od toga da su sigurni u prolaz. Prije četiri godine doprvaci Hrvatske imali su još bolju situaciju uoči uzvrata četvrtfinala kada su u Našicama pobijedili berlinske "lisice" s plus osam. Nažalost, u Berlinu je bilo plus devet za Füchse i san o završnom turniru tada je propao. Danas je druga prilika.

Tamše već gubio u Gudmeu

– Rekao sam odmah nakon prve utakmice protiv GOG Gudmea da je to bilo samo prvo poluvrijeme. Kao igrač Gorenja igrao sam u Gudmeu 2004. godine, zajedno sa Zrnićem i jako dobro znam što nas danas čeka – puna dvorana, vruća atmosfera i sigurno silno motivirani domaćin. Njihov trener uoči naših utakmica istaknuo je kako vidi svoju momčad ne samo na završnom turniru već i na pobjedničkom postolju. No morat će se jako dobro potruditi jer mi se nećemo tako lako predati. Moramo krenuti u utakmicu kao da je 0:0, ne smijemo ni pomisliti da isključivo branimo prednost iz prvog susreta – istaknuo je Branko Tamše, trener Našičana.

Danska momčad u prosjeku je ove sezone na domaćem parketu zabijala 35,5 pogodaka po utakmici. Dobra je vijest da su jače suparnike pobjeđivali s pogotkom (Čehovski medvjedi) ili dva (Benfica) razlike, a jedina momčad koja nije izgubila u Gudmeu bio je francuski Nantes (29:29). Upozorenje je tek susret protiv njemačkog Lemga koji su Danci pobijedili sa šest razlike (34:28), a to je razlika koju Našičani ne žele vidjeti na kraju utakmice. Posljednji poraz na domaćem parketu GOG Gudme je upisao 17. studenog 2020. godine kada ga je pobijedio njemački RN Löwen (32:37).

Našičani će biti četvrti hrvatski klub koji gostuje u Gudmeu. Prvi je u tamo gostovao PPD Zagreb koji je odigrao 21:21 1996. godine, a onda su uslijedila dva teška poraza 2001. i 2002. godine. Prvo je splitski Brodomerkur izgubio s minus 21 (17:38), a potom Metković s 13 pogodaka razlike (20:33). I dok Našičani još uvijek čekaju na svoje prvo europsko finale, danska momčad može se pohvaliti da je 1995. godine igrala u finalu Kupa kupova gdje je u dva susreta bolja bila Barcelona.

– Ključ utakmice bit će naša obrana. Ako odigramo obranu kao na nekoliko posljednjih europskih utakmica, primjerice protiv Pelistera i prve utakmice protiv GOG Gudmea, onda nam šanse za plasman na Final four rastu. Dobro je da smo prije puta u Dansku imali jednu lakšu utakmicu u domaćem prvenstvu gdje smo uvjerljivo pobijedili Varaždin i gdje je trener Tamše većim dijelom susreta odmarao glavne igrače. U Gudmeu moramo biti strpljivi, mudri i hrabri – istaknuo je Janko Kević, srednji vanjski Nexea.

Vraća se Markušić

U odnosu na prvu utakmicu Našičani bi trebali biti jači za Markušića koji bi na srednjem trebao odmijeniti Kevića.

– Trebamo biti spremni da će domaćin napraviti sve kako bi zaustavio našu vanjsku liniju, posebice Halila Jaganjca koji im je zabio devet pogodaka. Moramo biti racionalni u napadu i ne smijemo dozvoliti da se razbrani njihov vratar, a pogotovo ne smijemo dozvoliti da domaćini imaju velik broj polukontri i kontri gdje su najjači – zaključio je Branko Tamše.

Ako se Nexe plasira na završni turnir, klub će odmah podnijeti kandidaturu za domaćinstvo. Može se očekivati da će se na završnom turniru, nakon prvih utakmica, naći Benfica koja ima plus sedam uoči današnjeg uzvrata u Velenju, poljska Wisła koja ima plus dva s gostovanja kod Kadettena te Magdeburg koji je s tri pogotka razlike u gostima pobijedio Nantes.

