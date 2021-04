Naš medaljaš uoči Igara objašnjava zašto bi pristao na cijepljenje

Od danas do nedjelje u Vareseu se održava Prvenstvo Europe u veslanju na kojem će nastupiti pet hrvatskih posada. Osim braće Sinković u dvojcu bez kormilara, sestara Jurković u dvojcu bez kormilara, Davida Šaina i Gorana Mahmutovića u dvojcu na pariće te braće Lončarić, Pitona i Ukropine u četvercu bez kormilara, hrvatske boje na kontinentalnoj smotri branit će i Damir Martin u samcu.

Olimpijskom doprvaku iz Rija 2016. primarni cilj u 2021. su Olimpijske igre u Tokiju za koje je prije mjesec dana rekao da se sprema za svaki slučaj. S obzirom na to da je i dopredsjednik nacionalnog olimpijskog odbora, kakvim sada informacijama Damšo raspolaže glede (ne)održavanja ovoljetnih Igara?

– Igara će sigurno biti, ali uz vrlo stroge uvjete provođenja natjecanja. Na samim borilištima neće biti nikakve razlike osim što neće biti navijača pa tako ni masovnih scena otvaranja i zatvaranja Igara. Neće biti ni Hrvatske kuće ni sponzora, maksimalno će se smanjiti broj ljudi koji će doći u Japan. Publike će, navodno, ipak biti, i to one domaće pa mi se čini da bi moglo biti kao svojedobno u Južnoj Koreji, na SP-u 2013., kada se pojavila neka skupina lokalnih navijača odjevenih u kockice s hrvatskim zastavama. Pojma nije nitko imao tko su i što su, no svaka zemlja je imala 20-tak takvih odjevenih u nacionalne boje.

Za sve sudionike Igara bit će poželjno, ne i obveza, da budu procijepljeni. Je li Damir zagovornik cijepljenja sportaša?

– Ja sam za to da napravimo sve što možemo da budemo sigurni, a cjepivo nam daje neku sigurnost da nećemo biti pozitivni. Svi ćemo se u Tokiju morati testirati svaki četvrti dan i, ako netko bude pozitivan, taj će odmah morati potražiti let za domovinu jer karantene za sportaše u Tokiju neće biti. Ne bi bilo lijepo, recimo, da se plasiram u finale pa da mi kažu da moram kući bez borbe za medalju.

– Da, i zato će ovo biti najčudnije Igre ikad. Nadam se prve i posljednje takve. No bolje je i da se održe takve čudne nego da ih ne bude jer u osam godina bez OI nekome bi prošle najbolje godine.

A dio njegovih najboljih godina “potrošili” su pehovi s ozljedama.

– Za rezimirati sve što mi se događalo, trebala bi knjiga. Ozljede leđa, ramena pa koncu kuka zbog koje sam završio i na operaciji. Dio toga je možda i posljedica velikog emocionalnog pražnjenja nakon osvajanja olimpijskog srebra u Riju. Tada sam ostvario ne samo svoj sportski san nego san snova pa je došlo do velike zadovoljštine i trebalo je vremena da ponovo dođe do novog žara.

Damir će s velikim žarom nastupiti na ovom Prvenstvu Europe jer na prethodnom nije uopće bio konkurentan.

– Ha, napokon ćemo se utrkivati. Na posljednjem EP-u bio sam u C finalu i to nikako nije bilo zadovoljavajuće.

Takvo što nije dostojno olimpijskog doprvaka.

– Ja vjerujem da ipak spadam u razred više. Bit će to prva regata sezone i neka vrsta testa nekog prolaznog stanja u olimpijskoj godini.

Još jedan takav test uslijedit će, u regati Svjetskog kupa, na prijelazu iz travnja u svibanj, i to na Jarunu pa će tada biti jače uključene i emocije.

– Da, Jarun je naš “pješčanik”, tu smo proveslali i braća Sinković i ja. To je neka naša domaća priča. Drago mi je da će se “stara dama” obnoviti, dobiti “make up”.

Dakle, to će biti samo šminkanje, ali ne i generalka.

– Staza se neće dirati, a najpotrebnije je da se sredi vodena površina. Da se prokopa još jedna pruga i da se izvadi mulj bez kojeg ne bi bilo ni lopoča koji nam znaju toliko smetati u treninzima. Zapetlja se oko vesla i stvara potpuno drugačiji otpor. Nećeš ti veslo potrgati, ali ono u vodu ulazi pod drugim kutom. To vam je kao da se rolate i prijeđete preko štapića od sladoleda. Nećeš opako stradati, ali možeš pasti kao što se i mi možemo prevrnuti.

Prije nekoliko tjedana Damir je kazao da je čamac prilagođavao kuku, a da ga mora prilagoditi tehnici. Je li to učinio?

– Jesam i mogu reći da sam zadovoljan saniranjem ozljede. Tu i tamo me kuk podsjeti da je bilo operacije, no ograničenja u treningu nemam.

Nadamo se da će dobro podnijeti i četiri utrke u tri dana jer u njegovoj disciplini (samac) najviše je čamaca (26) pa bi u subotu trebao voziti i četvrtfinale i polufinale.