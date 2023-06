Napustila Hrvatsku, uzela američko državljanstvo pa zaradila milijune: 'Nije mi bilo lako otići'

Hrvatski tenis je u 2. kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa ostao bez predstavnica, nakon što su u četvrtak svoj put na drugom Grand Slam turniru u sezoni završile Petra Martić i Donna Vekić.

Prvo je Martić (WTA - 38.) u jednom od svojih lošijih nastupa izgubila od Španjolke Sare Sorribes Tormo (WTA - 132.) sa 6-4, 6-1 za samo 89 minuta, da bi potom Donna Vekić (WTA - 22.) ispustila set prednosti u dvoboju sa Zadrankom Bernardom Perom (WTA - 36.) te je američka predstavnica na kraju slavila s 3-6, 6-4, 6-3.

A 28-godišnja Bernarda Pera, 36. igračica svijeta, iza sebe ima zanimljiv put. Pera je još jednom skrenula pozornost na sebe i aktualizirala ono pitanje koje se često postavlja i kad je riječ o Ajli Tomljanović – je li morala otići? A dogodilo se to, podsjetimo, u ožujku 2013. godine, kada je tada 18-godišnja Zadranka iskoristila to što je njezin otac Valter već imao američko državljanstvo (dobar dio njihove rodbine i prijatelja živi u New Jerseyu) i kada je, zbog boljih uvjeta, počela nastupati pod američkom zastavom.

– Nema tko što zamjeriti Bernardi što je otišla u SAD, morala je otići. Jer da nije, odavno bi završila s tenisom. U Zadru nije imala odgovarajući tretman i zato je morala okušati sreću u Americi – rekao je svojedobno otac Valter Pera te dodao:

– Bili smo stjerani uza zid, nismo mogli financijski pratiti sve što profesionalni tenis traži. Potrošio sam sav novac koji sam imao, prodao i kafić, svi koji su u tenisu znaju što to znači.

A Barnarda je ovako objasnila svoju odluku:

– U Ameriku sam otišla zbog boljih uvjeta. U Zadru nisam mogla trenirati zimi jer nije bilo dvorane, a na otvorenom nisam mogla jer je bilo hladno ili bi padala kiša. Tata je dugo živio u Americi, ima američko državljanstvo, a početkom devedesetih vratio se u Hrvatsku gdje je upoznao mamu. U Zadru sam se rodila, a svi zajedno otišli smo u Ameriku zbog moje karijere. Jedno vrijeme bila sam stalno na relaciji Zadar – New Jersey.

– Nije mi bilo lako otići iz Hrvatske, ali u SAD-u dobila sam mogućnost da idem na turnire uz podršku američkog saveza, koji je pokrivao i sve troškove trenera. A državljanstvo sam lako dobila jer je otac živio i radio u New Jerseyu – dodala je.

Za Peru je treće kolo na Grand Slamovima do sada bila nepremostiva prepreka, a da bi ju preskočila u Parizu, morat će pobijediti Talijanku Elisabettu Cocciaretto (WTA - 44.) koja se u treće kolo probila svladavši Švicarku Simonu Waltert (WTA - 128.) sa 6-2, 6-3. Zadranka u karijeri ima dva osvojena turnira, najbolji plasman joj je 32. mjesto na WTA ljestvici, a u karijeri je zaradila više od tri milijuna dolara.