Nakon patnje u 2018. na korak je od svjetskog vrha. Popović u društvu najvećih skijaških imena

Zrinka Ljutić potpuno je zasluženo ovog vikenda dobila svoje mjesto na mnogim naslovnicama i u velikim pričama povijesnim postoljem za hrvatsko skijanje u Špindlerůvu Mlýnu nakon 16 godina čekanja. Međutim, u istoj toj utrci Hrvatsku je sjajnim skijanjem predstavila još jedna djevojka koja je također zavrijedila veliku pozornost, 25-godišnja Leona Popović, koja je petim mjestom u slalomu u Češkoj također ubilježila svoj najbolji rezultat u karijeri.

Skijanje, rukomet i nogomet

Najveći rezultat priuštila nam je Zrinka, no upravo je Leona kao sedma slalomašica svijeta naša najbolje plasirana skijašica ove sezone pokazavši izniman rezultatski kontinuitet. Od devet utrka u kojima je nastupila Leona se osam puta plasirala među osvajačice bodova, a čak je šest puta završavala među deset najboljih. Takvo postignuće ove su sezone, uz Leonu, upisala još samo tri najveća slalomska imena u svijetu – Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova i Wendy Holdener.

Kao dijete zaposlenika na benzinskoj crpki i službenice u općini, tada malena Leona iz Mrkoplja je već s pet godina proskijala. U svojem odrastanju uz skijanje je trenirala i rukomet i nogomet, a fokusirala se na skijanje. Rezultati su bili sve bolji i od 2013. godine ušla je u reprezentaciju te počela predstavljati Hrvatsku na međunarodnim FIS natjecanjima. Spomenuti debi u Svjetskom kupu, među najjačom konkurencijom došao je dvije godine kasnije pred domaćom publikom kada je imala 17 godina.

11.02.2022., Zagreb, Zracna luka Franjo Tudjman Zagreb - Docek hrvatskih olimpijki u alpskom skijanju koje se vratile sa Zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Leona Popovic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svi koji su pratili njezin razvoj znali su da je riječ o djevojci sa sjajnom radnom etikom i fizičkim predispozicijama, a svi smo tijekom njezine karijere doznali da je isto tako riječ o djevojci s nevjerojatnim karakterom, o djevojci koja ne plače nad svojom sudbinom i ne odustaje. Nedugo nakon svojeg debija, početkom 2015., Leona je doživjela lom potkoljenice u Hintertuxu na treningu slaloma i u Svjetskom kupu nismo je imali priliku vidjeti sve do ožujka 2016. godine, no nastavila je dalje. Kao tinejdžerica skupljala je iskustvo u najvišem rangu, nastupila u četiri različite discipline, da bi krajem veljače u 2017. godini u svojoj 14. utrci u Svjetskom kupu prvi put uzela bodove, i to u sad izumrloj kombinaciji u Crans Montani (18. mjesto), a dva dana nakon zaokružila sjajan vikend 17. mjestom u još jednoj kombinaciji.

Leona je počela biti sve bliže Top 30 društvu, a godinu dana kasnije u Lenzerheideu (kombinacija i veleslalom) još je dva puta osvojila bodove te sa sjajnim raspoloženjem ušla u Zimske olimpijske igre u Pjongčangu 2018. No tamo se dogodio još jedan mračni trenutak, gadan pad u veleslalomu i pucanje prednjeg križnog ligamenta. Leona je bila izvan pogona devet mjeseci, vratila se i nastupila u nekoliko FIS utrka, ali shvatila je da koljeno i dalje nije u redu pa je morala na ponovnu operaciju i rehabilitaciju.

03.01.2023., Zagreb - Ispred Hrvatskog narodnog kazalista odrzano je Vip Snow Queen Trophy - javno izvlacenje startnih brojeva za 1. zensku utrku. Leona Popovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– U tom sam se periodu posvetila studiju, a skijaški sam fokus prebacila s veleslaloma na slalom – kazala je Leona.

Sezonu po sezonu

I upravo taj dio, kada Leona relativno nonšalantno priča o teškoj ozljedi, pokazuje da ne želi od toga praviti neku veliku priču u kojoj bi ispala heroj, nego je to nešto što je iza nje, što je svladala i na što više ne gleda unatrag. Nije gledala unatrag ni rezultatski jer otkako se u sezoni 2019./2020. vratila redovitim nastupima i fokusirala na slalom, svaka sezona za nju je očiti korak naprijed. U sezoni 2019./2020. osvojila je prve bodove karijere u slalomu 26. mjestom u Lienzu. Sezonu kasnije Leona je povisila broj plasmana među osvajačicama bodova u slalomu s jedan na pet, a poboljšala je i rezultat karijere 18. mjestom u Leviju. Novi korak naprijed uslijedio je u sezoni 2021./2022., u kojoj je u sedam od devet slaloma osvajala bodove, šestim mjestom u Schladmingu kao novim najboljim plasmanom, a ove sezone taj je napredak obilježen još većim kontinuitetom, sa znatno više bodova i već spomenutim petim mjestom u Špindlerůvu Mlýnu, novim plasmanom karijere.

Ako njezina krivulja napretka nastavi ići smjerom kojim ide, možemo vjerovati da će se ubrzo pridružiti Janici Kostelić, Ani Jelušić i Zrinki Ljutić u društvu hrvatskih skijašica s medaljom u Svjetskom kupu. Leona Popović to definitivno zaslužuje.