Nakon Juventusa, Lazija i Rome Tudorova Verona oduzela bodove i Napoliju!

Vodeći sastav talijanskog nogometnog prvenstva Napoli na som je stadionu "Diego Armando Maradona" u susretu 12. kola odigrao 1-1 (1-1) s Veronom, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Foto: JENNIFER LORENZINI Soccer Football - Serie A - Napoli v Hellas Verona - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - November 7, 2021 Hellas Verona's Giovanni Simeone celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Jennifer Lorenzini

Gosti iz Verone poveli su preko svog sjajno raspoloženog napadača Simeonea (13) koji je odlično reagirao na ubacivanje Baraka, no samo pet minuta potom poravnao je Di Lorenzo (18). Na veliko iznenađenje, nakon 18. minute rezultat se više nije mijenjao.

Verona je susret okončala sa samo devet igrača na terenu jer su u završnici isključeni Bessa u 88. minuti te bivši hrvatski reprezentativni napadač Nikola Kalinić u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Kalinić je u igru ušao u 84. minuti te je za samo devet minuta dobio dva žuta kartona. Boško Šutalo i Ivor Pandur ostali su na klupi Verone.

Napoli, koji je igrao u posebnim dresovima s likom Diega Maradone na prsima povodom godišnjice smrti velikog Argentinca, sada ima 32 boda, jedan više od drugog Milana koji od 20.45 sati igra gradski derbi s prvakom Interom. Verona je 10. sa 16 bodova.

Foto: JENNIFER LORENZINI Soccer Football - Serie A - Napoli v Hellas Verona - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - November 7, 2021 General view of Napoli players REUTERS/Jennifer Lorenzini

Lazio je istovremeno sigurno sa 3-0 (2-0) kao domaćin svladao slabašnu Salernitanu. Strijeci za rimski sastav bili su Immobile (31), Pedro (36) i Luis Alberto (68).

Toma Bašić igrao je od 78. minute za Lazio koji je sada peti sa 21 bodom, dok je Salernitana ostala pretposljednja sa sedam bodova.