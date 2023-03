Najtrofejnija skijašica u povijesti zbog smrti oca odbijala uzimati hranu. Kolega joj spasio život

Amerikanka Mikaela Shiffrin je najtrofejnija alpska skijašica svih vremena, a sreću je nakon teškog razdoblja i depresije pronašla u društvu kolege skijaša. Shiffrin je protekle subote ostvarila 87. pobjedu u Svjetskom kupu i tako srušila rekord legendarnog Šveđanina Ingemara Stenmarka u broju pobjeda (86), a uz to je inače i peterostruka pobjednica Svjetskog skijaškog kupa te je najtrofejnija osoba u povijesti skijanja.

Osim profesionalnih uspjeha, u središte javnosti je dospjela zbog tragedije, 2020. godine umro joj je otac s čime se jako teško nosila. Podsjetimo se, to se dogodilo u veljači prije tri godine kada je skijašici otac Jeff iznenada preminuo nakon teške ozljede glave. Mikaelu je očeva smrt potpuno dotukla do te mjere da nije čak ni jela te se borila s depresijom. Pandemija koronavirusa je dodatno otežala situaciju pa je do nove utrke čekala skoro 300 dana i tad je prvi put progovorila o očevoj smrti.

- Nevjerojatno sam ljuta, ali ne zbog načina kako je završila prošla sezona. Ljuta sam jer je moj tata umro, ljuta sam zbog toga koliko se usamljeno osjećam većinu dana. Ali, s druge strane, iznimno sam zahvalna što imam mamu uz sebe toliko puno vremena. A što se sporta tiče, nikad nisam bila osoba koja se motivira bijesom. Ako sam nešto naučila u ovih 300 dana od posljednje utrke, onda je to činjenica da moraš prihvatiti sve što ti život servira. Možda nema dobar okus, ali svejedno moraš jesti - rekla je tada američka prvakinja.

Spas je pronašla u skijašu Alexanderu Kildeu s kojim je u vezi, pomogao joj je prebroditi teške trenutke i srećom, izvukla se iz depresije te se vratila na snježne staze.