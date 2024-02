Najprije ću dovesti sportskog direktora Dinama, a onda idem po novac u Katar

Ispred liste Dinamo iznad svih, Otto Barić danas je predstavio svoj program. Kandidat za Dinamova predsjednika u prezentaciji smjernica na početku svog ulaganja kazao je: - Bez rada BBB-a zadnjih deset godina, ne bi bilo ni ovih izbora, pa ni ove liste. Mi nismo ni protiv koga, mi smo za demokratizaciju Dinama. Napravili smo jako dobar program s ljudima koji će dati svoj doprinos razvoju Dinama. Situacija u Dinamu na granici je kritičnog i ne poboljšaju li se sportski rezultati, odnosno, ne bude li Dinamo prvak, što se neće dogoditi, bit će velikih problema. Nova shema Lige prvaka nosi velika sredstva, a Dinamo jedini ima šansu ući u to natjecanje, jasno je da moramo biti prvi - jasan je Barić.

Ozbiljan izazov

No, isto tako, jasno je da će dugoročna financijska stabilnost biti ozbiljan izazov.

- Dinamov budžet je negdje oko 65 milijuna eura, a to treba pronaći. Ne samo prodajom igrača. Kada govorimo o stadionu, javlja se svjetlo na horizontu, nadamo se da to nije neki vlak s drugog kraja tunela. Vrlo malo se priča o tome koja je Dinamova uloga. Nitko ne zna tko će biti investitor, tko će graditi i s kojim sredstvima. Dinamo u tom procesu mora aktivnije sudjelovati. Za sve probleme dajemo rješenje. Sportska piramida je narušena jer nema pravog sportskog direktora koji se mora pojaviti. Dugoročna sportska politika klub čini velikim. Zanima nas još demokratičniji statut po kojem će više navijača ući u skupštinu. Promijenit ćemo odnos kluba prema bivšim igračima, suradnja s HNS-om je u sivoj zoni, a ona sa Zagrebačkim savezom ne postoji - kazao je Barić.

Robert Bašić, koordinator liste je istaknuo:

- Promjene Statuta trebale su biti bolje jer on ima četiri ozbiljna deficita. Omjer 35-25 nije dobar, bude li Barišićeva lista dovoljno homogena, tu se puno toga neće promijeniti. Izvršni odbor im prevelike ovlasti i ona mora biti podijeljena sa Skupštinom. Predsjednik određuje deset članova, a njegov glas vrijedi dvostruko, a članovi IO-a s liste 25 samo su ukras na torti. Nije dobro da je članstvo od pet godina uvjet da konkurirate za mjesto u Skupštini. Oni koji su s učlanili lani, konkuriraju za Skupštinu, IO ili predsjednika, tako se obezvređuje nečije dugogodišnje članstvo. To treba promijeniti. Ulazak jedne pobjedničke liste nije potpuna demokratizacija. Izborna pravila bila su poznata tek malo više od mjesec dana, a tri dana do izbora ne znamo koliko navijača ima pravo glasa, tko je u Izbornom povjerenstvu, nemamo informacije jer smo na margini. Pomisao da izbori mogu biti pravedni i demokratski pala je u vodu kada je jedan član IO-a na sjednici javno pozvao to tijelo da pruži potporu jednoj listi. To je sumrak demokracije. U normalnoj zemlji ovo se ne može dogoditi. Nije normalno da se jednom članu naše liste prijeti, izvlače se izjave koje datiraju puno prije izbora, mi nismo radili tako. U kampanju smo ušli kao ljudi, tako ćemo i izaći.

Branko Lesjak, kandidat za Nadzorni odbor pričao je, između ostaloga, o financijama.

- Dinamo je od 2016. do 2022. godine ostvario prihod od 380 milijuna eura. To je solidno. No, 87 posto prihoda vezano je za Uefu, 60 posto rashoda odlazi na plaće i na omladinsku školu. To treba racionalizirati, a budući ugovori imat će fiksni dio ali i onaj koji će ovisiti o učinku igrača. Tako će na ugovoru od milijun eura, imati 600 tisuća, a ostatak će ovisiti o tome jesu li u Ligi prvaka ili Europskoj, odnosno, Konferencijskoj ligi. Bez novog stadiona, Dinamova priča teško će biti uspješna. Stadion nosi ogromne mogućnosti za dodatne prihode. Na svakom stadionu prihodu na dan utakmice su veliki, a u Dinamu su jako mali. Bez uspješne omladinske škole i prave sportske politike, neće biti sreće. Imamo ideje kako iskoristiti Dinamo na europskoj razini. Ne znam zašto se zadnjih godina nije iskoristio taj marketinški potencijal poput onoga da je u finalu Svjetskog prvenstva igralo toliko igrača iz Dinamova sustava. O tome ćemo povesti računa. Ranije su se neki transfer u Dinamu dijelili 50:50 s igračem, što je nepojmljivo. Dinamo plaća 18 posto menadžerskih provizija, a mi mislimo da to ne može ići preko 10 posto - kazao je Lesjak.



Slikovito se izrazio Barić:

- Hrvatska ima 33 godine demokracije, a Dinamo tri mjeseca. Mi smo u tom dječjem vrtiću neželjeno dijete. Nadam se da ćemo uskoro postati važan faktor. Žao mi je što s ostale dvije strane ne možemo dogovoriti sučeljavanje. Bilo bi zanimljivo da kažem kako mogu iskoristiti veze s katarskom kraljevskom obitelji.

Neželjeno dijete

Bašić je dometnuo:

- Otto priča o tome da smo neželjeno dijete, a lista Dinamovo proljeće najavila je otvaranje dječjeg vrtića na stadionu. Eto, bit ćemo prvi gosti.

Barića smo tražili da pojasni kako bi neke globalne sponzore zainteresirao za Dinamovu priču?

- Klub kakav je Dinamo, sigurno je zanimljiv. Prije desetak godina razgovarao sam s članovima katarske kraljevske obitelji. Jednog od sinova zanimao je samo nogomet, znao je sedam-osam igrača Dinama iz tog doba, kao i to tko je moj otac, a sada je uložio 4,6 milijardi funti za Manchester United...

Sjajno, ali nikakav katarski novac nije stigao u Dinamo?

- Nije, jer treba tamo netko otići.

Dakle, vi ćete to napraviti?

- Budem li izabran, najprije ću dovesti sportskog direktora i otići po novac. Taj novac može biti i za stadion.

A kako biste vi to riješili?

- Najveća patka je ta priča oko stadiona jer nema ime i prezime. Grad se 27 godina nije bavio tim problemom. Nitko ne pita tko je investitor i po kojim će uvjetima ući u tu priču. Jamčim da se tih 60-70 milijuna eura lako može naći na međunarodnom tržištu, no kako vrijeme odmiče kamatne stope rastu i svaka godina koja prolazi, čini stvari još težima. No, mora se znati tko je tata, a tko je mama, a to se ne zna kod nas... - zaključio je Otto Barić.