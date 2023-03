Najmlađi vatreni oduševio Liverpool: Kloppu bi mogao riješiti jedan problem, žele ga na Anfieldu

23.02.2023, Stadio Olimpico, Rom, ITA, UEFA EL, AS Roma vs FC Red Bull Salzburg, Playoff, Rückspiel, im Bild Luka Sucic of FC Salzburg during the UEFA Europa League Playoff 2nd leg match between AS Roma and FC Red Bull Salzburg at the Stadio Olimpico in Rom, Italy on 2023/02/23. EXPA Pictures © 2023, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Giuseppe Maffia *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse/ Giuseppe Maffia/EXPA

Foto: EXPA/ laPresse/ Giuseppe Maffia