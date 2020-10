Najbolje izjave Ibrahimovića: Kako mislite, poklon ženi? Dobila je Zlatana

Jedan, jedini i neponovljivi Zlatan Ibrahimović danas slavi svoj 39. rođendan. Kao što već znamo, karijera Ibrakadabre i dalje je u punoj snazi u dresu Milana, a povodom velikog slavlja prisjetili smo se nekih od najsmješnijih izjava legendarnog Šveđanina:

"Samo bog zna....Sad pričaš s njim"

"Kada mene kupiš to je kao kada kupuješ Ferrari. Ako voziš Ferrari u njega stavljaš najvolje moguće gorivo, odeš na čistinu i stisneš gas. Guardiola je taj Ferrari napunio s dizelom i otišao prtenim putem. Trebao je kupiti Fiat", komentirao je Zlatan svoje dane pod Pepom Guardiolom u Barceloni.

"Ne vjerujem da mogu Eiffelov toranj zamijeniti mojim kipom, ali ako uspiju, ostat ću u PSG-u, obećajem", Zlatanova je izjava u posljednjim danima u Parizu.

"Mislim da u videoigrama ne možete vidjeti golove kao one koje Zlatan postiže u stvarnom životu, iako su te igre dosta realistične u današnje doba", što reći..

"Neću biti kralj Manchestera, bit ću bog Manchestera", rekao je pri dolasku u United.

"Kako mislite, poklon? Dobila je Zlatana", kad je upitan što je poklonio supruzi za Valentinovo.

"Prvo sam otišao lijevo, pa je i on. Zatim sam otišao desno, pa je i on. Zatim sam ponovno otišao lijevo, a on je otišao kupiti hot-dog", kad je objasnio svoj pogodak.

"Ne mogu si pomoći nego se nasmijati kad shvatim koliko sam savršen", završavamo u pravom Zlatanovom stilu.