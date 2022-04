Nadal: Pokušat ću biti pravi u Madridu

Nedostaju mi pripreme i bit će teško, ali svakako želim nastupiti u Madridu, rekao je španjolski tenisač Rafael Nadal, koji je ove godine na Australian Openu osvojio rekordni 21. Grand Slam naslov u karijeri.

U 2022. godini Nadal je izgubio samo jedan meč i to u finalu Indian Wellsa od Amerikanca Taylora Fritza. No, nakon tog finala je izjavio kako je imao problema s rebrima zbog čega je propustio sve iduće turnire pa tako i početak zemljanog dijela sezone, gdje se osjeća najugodnije. No, španjolski navijači gledat će ga na Mutua Madrid Openu, turniru iz Masters serije 1000.

„Nikako ne bih želio propustiti Madrid, jer je to turnir kod mene, pred mojim navijačima. Pokušat ću biti pravi na terenu“, poručio je preko društvenih mreža Nadal koji time počinje prave pripreme za Roland Garros gdje će, pak, loviti nevjerojatnu četrnaestu titulu u karijeri.

Turnir u Madridu se igra od 1. do 8. svibnja, dok je Roland Garros na rasporedu od 22. svibnja do 5. lipnja, a Nadal je prve prave treninge nakon ozljede odradio prije osam dana.