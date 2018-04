Nadal nije mogao protiv tradicije: Nakon novog naslova završio u bazenu

Rafael Nadal je nakon Monte Carla pokorio i Barcelonu 11. put u karijeri.

U finalu je uvjerljivo sa 6:2, 6:1 bio bolji od Grka Stefanosa Tsitsipasa. Bio mu je to ukupno 77. naslov u karijeri.

Here's the moment you've all been waiting for...@RafaelNadal #bcnopenbs pic.twitter.com/9Fx8QBrmZj