Nada Osijeka i hrvatskog nogometa: Sanja Bundesligu, divi se Bjelici i zvijezdi Leicestera

Šimun Mikolčić (17) budućnost je osječkog nogometa. Tako kažu oni koji prate razvojnu školu tog kluba. U kolovozu ove godine Šimun je potpisao profesionalni ugovor i sa 17 godina najmlađi je profesionalac kluba. Ako se bude sve razvijalo po planu, o njemu će se najbolje stvari tek čuti. Ovaj ofenzivni veznjak igra na lijevoj strani, a krasi ga imaginacija u igri i pravi potez, standardni je član naše nacionalne vrste do 18 godina. štoviše njezin je kapetan. Šimun je u prošloj sezoni debitirao u utakmici protiv Istre 1961 u Gradskom vrtu.

Bjelica ga vodio na pripreme

Rođen je 21. siječnja 2004. u Vinkovcima, a inače je iz Županje. Mikolčić će put osvoje afirmacije tražiti preko druge momčadi osječkog kluba. U kapacitete mladog osječkog veznjaka uvjeren je i Nenad Bjelica koji ga je uoči sezone vodio na pripremama s momčadi u Svetom Martinu na Muri...

- Veliko je i dragocjeno iskustvo raditi s takvim igračima kao što su Škorić, Kleinheisler i ostali. Osjetio sam taj žešći ritam treninga i to mi može samo koristiti ubuduće. Sve je bilo super. Na ulasku u seniorski nogomet morao sam se prilagođavati jer je razlika u fizičkom smislu. Tu prvu fazu sam prošao, malo me je poremetila korona, no sada je sve u najboljem redu. Nadam se da ću nastaviti rasti u igračkom smislu.

Naravno, ultimativni cilj je ponovno zaigrati za seniorsku momčad...

- Naravno. To mi je ultimativni cilj, nadam se da će se to dogoditi već ove sezone, barem u jednoj utakmici. Na meni je samo da radim i da se dokažem da mogu igrati na prvoligaškoj razini. Htio bih zaigrati pod Nenadom Bjelicom.

Kada priča o treneru seniorske momčadi Osijeka, mladi Šimun kaže:

- Već sam bio na pripremama s prvom momčadi. Oduševio me njegov odnos prema nama mlađim igračima i autoritet kojeg tako lako i prirodno uspostavlja. Kazao je da mu se uvijek možemo obratiti za sve što trebamo, to me se posebno dojmilo.

Foto: Sanjin Strukic 24.06.2021., Sveti Martin na Muri - Prijateljska utakmica, NK Polet - NK Osijek. Simun Mikolcic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Šimun zvuči iznimno zrelo za jednog sedamnaestogodišnjaka. Kao da je odradio već puno intervjua, a ne na početku svog seniorskog nogometa...

- To mi dosta ljudi kaže. Ne znam u čemu je poanta. Valjda je tako bolje...

Šimun je drugačiji i po pitanju nogometnih afiniteta.

- Najdraži igrač mi je James Maddison iz Leicestera.

Pa zašto baš on? Ima li neki bolji... - našalio sam se s mladim Osijekovim veznjakom.

- Naravno da ima, no Maddison je odličan igrač. Jednostavno mi se sviđa njegov stil. Krasi ga odličan slobodnjak, šut, završni pas... Nadam se da te karakteristike imam i ja - smije se simpatični klinac iz Osijeka.

Znači li to da je Engleska liga jedan od ciljeva?

- Volim Englesku, no nekako mi se čini da bih se bolje snašao u Njemačkoj. Kod Engleza je naglasak na fizičkoj moći, dok je to u Njemačkoj nekako sve finije, kroz taktiku - pojašnjava nam mladi Mikolčić.

Trenutačno pohađa četvrti razred srednje ekonomske škole u Osijeku. Javio se između treninga i školskih obaveza.

Ne dijelim dresove

- Dosta toga mi se promijenilo otkako sam potpisao profesionalni ugovor. Profesori imaju više obzira i susretljivi su. Imam dosta izostanaka zbog treninga u međusmjeni, no nekako sve to odradim.

U školi sigurno uživa status zvijezde...

- Ne razmišljam tako. Ne dijelim dresove. Jedan sam dao roditeljima, onaj moj s debija sam uokvirio, a treći sam poslao svom prvom treneru iz Graničara u Njemačku. Kada smo već kod toga. Želio bih se zahvaliti svojim roditeljima koji su me cijeli osmi razred vozili na treninge iz Županje. Hvala puno i roditeljima od mojih prijatelja kod kojih sam se hranio i znao prespavati. Nadam se da ću im se jednog dana zahvaliti na pravi način - zaključio je ovaj skromni mladić.