'Na sjeveru sam s Boysima gledao Bobana, a onda mi je postao suigrač! U životu žalim samo zbog Dinama'

Zagrepčanin Dražen Brnčić (51), Trnjanin i od malih nogu dinamovac, bio je nakon Zvonimira Bobana drugi hrvatski nogometaš u slavnome Milanu. Brnčić je u Italiju došao 1998. godine, nakon tri sjajne sezone u belgijskom Charleroiju; najprije Cremonese, pa Monza, pa 2000. godine Milan.



– U Milan sam došao iz drugoligaša Monze, doveo me predsjednik kluba Fiore, južnjak iz Salerna. U Monzi sam odigrao 37 od 38 utakmica u sezoni, bio sam centralni vezni, zabio sam u toj sezoni devet golova iz igre. Tu me vidio Milan. Ima jedna anegdota iz toga vremena. Milanov dopredsjednik Galliani ispričao mi je kako je njegova sestra bila navijač Monze i dolazila je na naše utakmice. Galliani mi je kazao kako ga je svaki tjedan gnjavila i nagovarala ga da dođe na utakmicu u Monzu: "Dođi, Adriano, ovdje ima jedan igrač za Milan, moraš ga doći vidjeti." Tako je Galliani i došao, vidio me tri puta na djelu, i to je bilo to.