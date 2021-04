Mršić isključen po drugi put u četiri dana, a Zadar protiv Cibone potvrdio jedinicu

Pobijedivši u gostima Cibonu (80:78), košarkaši Zadra potvrdili su startnu jedinicu u skorašnjem doigravanju za prvaka Hrvatske. S ovim porazom, cibosi su se doveli u situaciju da ostanu bez statusa drugog nositelja što će se i dogoditi ako Split u posljednjem kolu pobijedi četvrtoplasiranu Goricu.

A sve je po domaćine krenulo naopako nakon što su u 33. minuti poveli sa "plus 8" (67:59) i u trenucima kada su suci isključili prvog trenera Zadra Veljka Mršića. Nakon dva oštra prigovora sucima na jednu njihovu odluku, arbitri su Mršiću pokazali put u svlačionicu. A hrvatskom izborniku isto (dvije tehničke) se dogodilo i u nedjelju prigodom dalmatinskog derbija sa Splitom pa je očito da on ima problem s hrvatskim sucima baš kao i oni s njim.

No, umjesto hendikepa, njegova diskvalifikacija iz utakmice bila je neka vrsta impulsa za njegovu momčad čije vođenje je preuzeo pomoćni trener Ivan Perinčić. A u ti trenucima eksplodirao je Amerikanac Justice (dvije trice i dvica), igrač čije prezime na hrvatskom znači "pravda" pa si je Mršić to zacijelo prokomentirao sa "pravda je pobijedila".

No, nije samo Justice odigrao dobro u posljednjoj četvrtini već je to bio i razigravač Dominik Mavra (16 koševa), a pod košem se dobro snalazio Jure Planinić (14 koševa), rođeni brat Cibonina prvog centra Darka Planinića.

Cibonin tragičar na kraju je bio Mateo Drežnjak koji je, nakon što je Nakić odustao od otvorene trice, kod 78:78 krenuo u samostalno rješavanje situacije i promašio. Nakon toga je, u obrani, napravio prekršaj na Mavri koji je s crte za slobodna bacanja bio vrlo pribran. Doduše, imao je Radovčić prigodu izjednačiti i izboriti produžetak ali je promašio. No, nije Cibonu pobjede stajao napad nego obrana jer trener Vladimir Jovanović nije našao petorku koja bi defenzivno odgovorila situaciji.

Najbolji među pobijeđenima bio je kapetan Prkačin (18 koševa), a dvoznamenkasti su bili još i Nakić (13), Radovčić (10) i Darko Planinić (10). Nakon što su otvorili susret sa šest od osam ubačenih trica, do kraja utakmice Zagrepčani su zabili još sam jedan dalekometni šut (7-19).

Kod pobjednika prenjačio je, također, kapetan Mavra (16 koševa, 4 asista), a njihov ključni igrač američki centar Onuaku uknjižio je manje no što on može (10 koševa i 9 skokova) jer mu je do petog, eliminirajućeg, prekršaja trebala 21 minuta igre.