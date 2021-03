Mourinho: Bit će nam teško na Maksimiru, Dinamo nema što izgubiti

Trener Tottenhma Jose Mourinho prokomentirao je domaću pobjedu nad Dinamom (2:0) u prvoj utakmici osmine finala Europske lige.

- Da smo zabili još jedan, vjerujem da bi to bio odraz onoga što se događalo na terenu i dovelo nas u puno bolji položaj. No, da ste me prije utakmice pitali bih li prihvatio rezultat 2:0, odgovorio bih potvrdno. No, očekuje nas teška utakmica u uzvratu. Oni će se osjećati ugodnije, a nemaju što izgubiti.

Pohvalio je dvostrukog strijelca Harryja Kanea.

- On radi sve na terenu, zabija golove, stvara prostor i povezuje igru te radi dodatni posao koji mnogi napadači ne rade u obrani. S njim na terenu je druga priča - rekao je Mourinho.

Utakmicu su komentirali i igrači Tottenhama.

- Lijepo je da smo sačuvali praznu mrežu, 2:0 je dobar rezultat. Mogli smo zabiti još jedan, ali sretni smo. Znamo što nas čeka u uzvratu Nije gotovo, ovo je bilo prvo poluvrijeme - rekao je vratar Tottenhama Hugo Lloris i dodao:

- Imali smo uspona i padova ove sezone, ali sada ulazimo u završnicu i lijepo je vidjeti da su svi igrači spremni pomoći momčadi.

Eric Lamela je dodao:

- Važno je da nismo primili gol, to je bitno u ovakvim utakmicama na ispadanje. Dobro smo igrali iako su nas u nastavku stisnuli i nije bilo lagano. Važno je da nam nisu stvorili prilike. Imamo dobar rezultat, ali znamo da nije gotovo.