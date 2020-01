Mogu li Hrvati do postolja na Sljemenu? Sve je spremno za utrku

Čak šestorica hrvatskih slalomaša nastupit će u 11. izdanju muške utrke Svjetskog kupa na Sljemenu (u 14.15 i 17.40 sati).

Zahvaljujući sve boljim rezultatima, Hrvatska u slalomu ima kvotu pet (braća Kolega, Rodeš, Zubčić, Vidović), no na domaćem skijalištu ima pravo i na šestog sudionika pa će nastupiti i Leon Nikić.

Dečko je to koji je proljetos završio skijašku gimnaziju u Austriji i koji se sprema za studij u Americi.

– Moj je cilj doći dalje od Erberova puta (op. p. to je oko polovice staze) – kazao je Nikić, nasmijao kolege iz reprezentacije i nastavio:

– Želim pokazati da nisam u ovom društvu samo zato što je ova utrka u Hrvatskoj.

Mogu li naši do postolja?

To će nastojati i mlađi od braće Kolega, Samuel:

– S obzirom na to da ću i ja imati visok startni broj, meni će najvažnije biti da uđem u cilj s osjećajem da sam odvezao najbolje što mogu.

Osjećam da uz trenera Antu Kostelića iz godine u godinu napredujem i radujem se tome što ću u siječnju voziti svih šest slaloma Svjetskog kupa.

I njegov gotovo tri godine stariji brat Elias napreduje iz sezone u sezonu, a on je taj za kojeg se vjeruje da će jednog dana završiti među prva tri:

– Mislim da će netko od nas već ove sezone završiti na postolju i da je to pitanje tijekom kojeg će se to vikenda u siječnju dogoditi. Možda se tu varam, no apsolutno je moguće da netko od nas četvorice spoji dvije svoje najbolje vožnje i ode do postolja. A sljedeći za kojeg se vjeruje da bi na postolju mogao osvanuti ove sezone jest Istok Rodeš. Njega smo pitali je li mu važnije završiti utrku pred domaćom publikom ili se “baciti na glavu” pa što Bog da?

– Nadam se da Bog ima pametnijeg posla od mog skijanja i ja sam taj o kojem isključivo ovisi kako ću je završiti. Meni je užitak kada dam po gasu i da skijam na granici dozvoljenog rizika. Svi koji danas osvajaju visoke plasmane skijaju tako. U mlađim danima bacao sam se ne razmišljajući previše, no sada po treningu znam gdje je ta granica rizika s kojom mogu proći.

Beskompromisan borac je i Filip Zubčić koji ima problem visokih startnih brojeva jer mu je veleslalom specijalnost pa je u slalomskom Svjetskom kupu samo dvaput završio u prvih 30. Stoga će on ovisiti i o vremenskim prilikama i o tome koliko će se istrošiti staza do njegova starta.

– Na dva FIS slaloma u Austriji sam napravio maksimalne “točke” i to bi mi trebalo donijeti startni broj nešto iznad 40, ali ne još na Sljemenu. Ako pak na Snježnoj kraljici izborim neki spektakularan rezultat, onda bih mogao ući i u prvih 30.

Da nije iščašio rame na slobodnom skijanju, Ivica Kostelić danas ni bio predvozač s kamerom, no kada je već tako, zamolili smo ga da bude naš analitičar potencijala naših najboljih slalomaša:

– Najbolje tjelesne predispozicije imaju Rodeš i Zubčić. Rodeš je veliki borac koji je posljednjih sezona napredovao u kontroli svojih emocija što je iznimno bitno s obzirom na to da je eksplozivne naravi. Zubo je pak polivalentan natjecatelj koji može biti dobar u svim disciplinama, potkovan je i borben sportaš.

Što pak čovjek koji ih mentorira kaže za Eliasa Kolegu i Mateja Vidovića?

Tko će zamijeniti Hirschera?

– Vidović je isključivi specijalist za slalom, skijaš s izrazito puno osjećaja i meni je žao da ne trenira druge discipline kojima bi si pomogao i u slalomu. S obzirom na svoju visinu, on je vrlo koordiniran. Elias je pak vrlo posvećen treningu i dobro je da se moj otac brine o njemu. Po svojoj posvećenosti skijanju ponekad me podsjeća na mene.

Ono što je sigurno jest da je peterostruki pobjednik Marcel Hirscher prestao vladati jer se umirovio pa će za pobjedu na Sljemenu ovaj put konkurirati čovjek iz njegove sjene, trenutačno vodeći slalomaš svijeta, Norvežanin Kristoffersen kojem u poretku slalomaša za vrat pušu Myhrer i Pinturault.

