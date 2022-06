Modrić nikad nije bio toliko ugrožen: Upoznajte novo Realovo pojačanje od 100 milijuna eura!

Kylian Mbappe šokirao je navijače madridskog Reala odlukom da ostaje u Parizu, no predsjednik kluba Florentino Perez samo je odmahnuo rukom i rekao da je Francuz već zaboravljen, u stilu kao da prvacima Španjolske i Europe ni ne treba. Imao je svoje razloge...

Istina jest, ofenzivac kao što je Mbappe treba svima, riječ je o ponajboljem nogometašu svijeta. No, Real je toliko "pokriven" na svim pozicijama i ima "rezervne planove" za svaku situaciju, zbog čega nikakvih strahova o onome što donose naredne godine - nema.

Naime, Real Madrid je postigao usmeni dogovor s Monacom o transferu veznjaka Aureliena Tchouamenija (22). Kraljevi će za njega platiti oko 100 milijuna eura odštete i dobiti igrača za budućnost, igrača kojeg je htio Liverpool, ali osvajanje Lige prvaka ipak je presudilo u odluci mladog Francuza, doznaje Athletic.

Prošao je omladinski pogon Bordeauxa i dvije sezone u prvoj momčadi, a u siječnju 2020. prešao je u Monaco. Za koji je skupio 95 nastupa u dvije i pol sezone. To ga čini itekako iskusnim, što znači da ne dolazi u Madrid poput sunarodnjaka mu Eduarda Camavinge prošle godine. Taj je 19-godišnji bivši igrač Rennesa maestralan, ali još ima podosta za učiti prije nego dobije konkretnije prilike.

Od Tchouamenija se očekuje bitnija uloga čim odjene kraljevski dres, zato i jest toliko plaćen. Uostalom, po minutaži su samo četiri igrača mlađa od 23 godine bila ispred njega tijekom prošle sezone i to dovoljno govori. A za Monaco je uistinu bio prevaga. Kao što je i na Poljudu bio noćna mora hrvatskom veznom redu.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau 21.05.2022, Stade Bollaert-Delelis, Lens, FRA, Ligue 1, RC Lens vs AS Monaco, 38. Runde, im Bild tchouameni aurelien // during the France Ligue 1 38th round match between RC Lens and AS Monaco at the Stade Bollaert-Delelis in Lens, France on 2022/05/21. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau/EXPA

Njegov stil igre uvelike podsjeća na onaj Luke Modrića, no s obzirom na tehniku i fizičke predispozicije, lako se može nametnuti i na pozicijama koje pokrivaju Toni Kroos i Casemiro. Najveći problem, zapravo, bit će mu trener Carlo Ancelotti.

Talijan se samo triput u prošloj sezoni odlučio za formaciju koja nije "4-3-3", a Tchouameni u Monacu nije igrao ništa osim "4-2-3-1", "4-4-2" i "4-5-1". Naravno, na tim se razinama brzo uči, no bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći mladi Francuz i koja će mu biti uloga. A neka će svakako biti...

Jer, potvrdio je da zna igrati kao usamljeni zadnji vezni, može igrati u paru, a može igrati na obje strane terena. Sjajan je u oduzimanju lopte, sjajan je u kreiranju napada. Podsjeća na nekog?

Da, to sve radi i Luka Modrić, koji ima uskoro 37 godina i na zalasku je, zbog čega mu je potrebno pronaći dostojnu zamjenu. Naime, kroz posljednjih pet sezona nijedan veznjak nije uspio ugroziti status velikog tria Modrić-Kroos-Casemiro, ali svaki od trojice je u tridesetima i mladi kucaju na vrata.

Svakako, konkurencija u momčadi znači više motivacije svim akterima, a mladima je prilika za učiti. Zato, zamijenio Modrića već iduće sezone ili mu bio zamjena, Tchouameni je potvrda da nas i kroz naredne sezone čeka moćni Real, dostojan utrke na titule u apsolutno svim natjecanjima.

Potvrda je to i sjajne klupske politike. Iako omražen u mnogim krugovima, predsjednik Florentino Perez je heroj Reala i s obzirom na poteze koje vuče, jasno je zašto ga navijači toliko vole. I zašto mu se bez ikakvih problema oprostila ideja Superlige, odnosno, nije osjetio ni djelić posljedica pokušaja takve avanture...

>>> Luka Modrić za Večernji list nakon osvajanja Lige prvaka