Što se događa s Modrićem? Na udaru je kritika, a ovo je prava istina

Što se zapravo događa s Real Madridom i ponajprije s Lukom Modrićem, legendom kluba koja je dva puta ove sezone ponijela kapetansku vrpcu? Je li Modrić – na pragu svoje posljednje sezone u Realu – u problemima i kakva mu je uopće igračka perspektiva u njegovoj 39. godini?

Pođimo od posljednje utakmice s Atleticom, u kojoj je domaćin pregazio Real Madrid s 3:1. U njoj se Modriću dogodilo nešto što ga još nije snašlo u Ancelottijevoj eri: zamijenjen je nakon prvoga poluvremena, unatoč činjenici da je bio kapetan. Posljednji put Modrić je to doživio kod trenera Zidanea 17. rujna 2020., u utakmici s Cadizom. U njoj je Real Madrid kod kuće bio poražen 0:1, pa je Modrić bio žrtvovan nakon prvog poluvremena, zamijenio ga je Casemiro. U toj utakmici Luka je zaista igrao loše, dobio je ocjenu 6.3 (izvor: Sofascore), pa je zasluženo bio zamijenjen.

GALERIJA Real izgubio gradski derbi s Atleticom! Prvim porazom sezone pali su na treće mjesto

Protiv Atletica nije bio najlošiji

Tako, međutim, nije bilo u utakmici s Atléticom; Luka je za 45 minuta bio ocijenjen sa 6.5, te nije bio najlošiji igrač gostiju, dapače četvorica suigrača bila su ispod njegove razine. Desni bek Lucas Vazquez imao je ocjenu 5.9, stoper Antonio Rüdiger 6.3, kao i vratar Kepa, a lijevi bek Fran Garcia 6.4. Dakle, cijela hajka na Luku u španjolskim medijima pretjerana je, premda je Ancelotti izgovorio rečenicu: 'Modrić je bio loš'. Pa što, nije ni prvi ni zadnji put, a što je s ostalima?

I čemu uopće tolika drama nakon jedne slabije izvedbe? Nije li samo pet dana prije derbija Modrić u utakmici s Union Berlinom, nakon Bellinghama (8.3), bio najbolji igrač Reala s ocjenom 8.2? I kada sagledamo sve što je Modrić u ovoj sezoni odigrao za Real u španjolskom prvenstvu, dolazimo do prosječne ocjene (na Sofascoreu) od 7.00, s čim je na podjeli 10. mjesta u Realovoj svlačionici. Za usporedbu, Luka je prošlu sezonu u Primeri zaključio s prosjekom ocjena 6.95, odnosno na 11. mjestu među Realovim igračima. Dakle, Luka je u ovoj sezoni za sada bolji nego lani, i zapravo mu se nema što prigovoriti.

VEZANI ČLANCI:

Španjolski mediji jučer su prenosili navodno nezadovoljstvo Realova predsjednika Florentina Pereza prevelikom Modrićevom minutažom u jačim utakmicama.

– Perez je jako nezadovoljan što Modrić i Kroos i dalje čine dvojac u veznom redu, posebno u važnim utakmicama. Predsjednik ne želi da oni u njima previše igraju te je to u nekoliko navrata rekao treneru Ancelottiju – tvrde dobro upućeni kroničari Reala.

Perez bi želio da Ancelotti u sredini terena više koristi mlađe igrače, poput Tschouamenija i Camavinge, u koje je Real investirao znatna sredstva te u njima vidi perspektivu za sljedeće razdoblje. U tu sliku ne uklapaju se 38-godišnji Modrić i 33-godišnji Kroos, ali postavlja se pitanje – zašto je onda Perez odlučio produljiti ugovore obojici? A onaj tko imalo poznaje Modrića – zna da on nikada ne bi pristao ostati u Realu da ne misli da će biti jedan od najvažnijih i najboljih igrača. Luka ne pristaje na mrvice i na sporedne uloge, čak ni duboko u 39. godini.

VEZANI ČLANCI:

Igra u prosjeku 41 minutu

No daleko od toga da je Luka Modrić Realov problem, osobito u svjetlu činjenice kako do sada ove sezone prosječno igra samo 41 minutu (na kraju prošle sezone taj je prosjek bio 66 minuta). Naime, sada se već može nagađati kako je najveći problem Real Madrida zapravo – Carlo Ancelotti. Podsjetimo, Real Madrid je 2022. godine bio europski i španjolski prvak, osvajač europskog Superkupa i svjetski klupski prvak, a već u sljedećoj sezoni prokockao je titulu u Španjolskoj (deset bodova iza prvaka Barcelone), u polufinalu Lige prvaka Manchester City ga je pregazio (1:1, 4:0), kao i Barcelona u španjolskom Superkupu (3:1). Tako je Real Madrid ostao samo na jednome trofeju, španjolskome Kraljevu kupu, što je za Real objektivno – teški podbačaj. Dakle, Realov pad je očit i zabrinjavajući, a u prilog tome je i činjenica kako se već zna da Ancelotti na kraju sezone odlazi i preuzima reprezentaciju Brazila. Stoga se s pravom postavljaju pitanja – koliko ga uopće igrači više slijede i koliko taj 64-godišnjak – koji je u karijeri osvojio sve (i to nekoliko puta) – uopće ima energije, strasti i žudnje za novim trofejima. Već se počelo nagađati kako je Real Madrid već izabrao novoga trenera, Xabija Alonsa, i da se neće oklijevati s njegovom dovođenjem nastavi li Real gubiti.

VIDEO Veselje za najmlađe: Igrači Dinama razveselili djecu na igralištu Ponikvi