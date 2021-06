Problemi za Dalića: Miljeniku navijača karijera u opasnosti! 'Nitko ga ne želi, preskup je i loš'

Šime Vrsaljko je daleko od forme kakvu je pokazivao tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, a ponajviše su razlog ozljede i neigranje u Atleticu. Nažalost, ne djeluje ni da će situacija za njegovu karijeru tako skoro krenuti na bolje...

Naime, kako piše Marca, Vrsaljko je u Madridu među otpisanima i Diego Simeone na njegovu poziciju radije postavlja igrače koji inače ne pokrivaju taj dio terena. Dakle, Vrsaljko mu nije ni u kakvim planovima.

Naravno, može otići i to bi bilo jedino logično, ali i tu nastaje problem. Šimu zbog previsoke plaće i loše forme trenutno nitko ne želi, navode Španjolci. Ona iznosi 103.000 eura tjedno (bruto). Jedino rješenje bi bilo da pristane igrati za manje no što zarađuje u Atleticu. Ili ostati do kraja ugovora idućeg ljeta u Madridu, zaraditi što je potpisao pa kao slobodan igrač otići negdje za manje novca. Iako bi to kratkoročno financijski bilo isplativo, dugoročno bi u nogometnom smislu hrvatski reprezentativac mogao itekaok izgubiti.

Ostao bi možda bez nacionalnog dresa, ali i prilike zaigrati za neki relevantniji klub. Što bi bila šteta jer Šime svakako ima još dosta za pokazati, samo mu treba prilika. Uostalom, nije u Atletico stigao za 14 milijuna eura "na lijepe oči" i svakako da njegova aktualna cijena od pet milijuna eura po Transfermarktu nije realnost. Također, nije nakon Rusije postao miljenik navijača bez razloga, postigao je to sjajnim igrama.