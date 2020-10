Zlatko Mateša reizabran bez protukandidata, ostaje na čelu HOO-a još četiri godine

Na izbornoj, 57., sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora za novog (starog) čelnog čovjeka krovne sportske kuće izabran je dosadašnji predsjednik Zlatko Mateša (71). Tako bivši hrvatski premijer i nadalje ostaje tek treća osoba koja je obnašala najvišu sportsku dužnost u Republici Hrvatskoj.

Prvi predsjednik HOO-a bio je, danas, počasni član Međunarodnog olimpijskog odbora Antun Vrdoljak (1991.-2000.) koji je i počasni predsjednik HOO-a. Njega je naslijedio Zdravko Hebel koji je tu dužnost obnašao samo dvije godine, od listopada 2000. do listopada 2002. kada je, na pola Hebelova mandata, dužnost preuzeo Zlatko Mateša. A on se na toj dužnosti zadržao sve do danas. A obnašat će ju i u mandatnom razdoblju između 2020. i 2024.

Prigodom ovog izbora Mateša protukandidata nije imao, a članovi Skupštine su mu izglasali povjerenje sa 130 glasova "za", bez iti jednog glasa "protiv" i bez suzdržanih.

Po prijedlogu novog (starog) predsjednika Za dopredsjednike HOO izabrani su Željko Jerkov (Klub olimpijaca), Damir Martin (Komisija sportaša), Sanda Čorak (Hrvatski džudo savez) i Morana Paliković Gruden (Hrvatski klizački savez).

Zajedno s Matešom i četvero dopredsjednika Vijeće HOO-a činit će još i članica MOO-a Kolinda Grabar Kitarović, prof. dr Dragan Primorac (te-kvon-do), Ivan Veštić (atletika), Damir Knjaz (KIF), Ante Baković (odbojka), Željan Konsuo (vaterpolo), Ivo Goran Munivrana (stolni tenis), Boris Mesarić (rukomet), Miho Glavić (skijanje), Zlatko Taritaš (jedrenje) i Branimir Bašić (veslanje).

Ako članstvo prihvati prijedlog predsjednika Mateše, broj članova Vijeća već na sljedećoj Skupštini proširio bi se sa 16 na 23 člana.

Za predsjedavajuće odbora izabrani su Sanda Čorak (ljetni sportovi), Morana Paliković Gruden (zimski sportovi), Srećko Ferenčak (neolimpijski sportovi) i Damir Knjaz (lokalne sportske zajednice).