Mateo Kovačić komentirao gol o kojem se priča diljem svijeta: Kad sam vidio da ulazi...

Chelsea je uspio remizirati protiv Liverpoola (2:2) unatoč zaostatku od dva pogotka, a ključan igrač u tom povratku svakako je bio strijelac prvog pogotka za klub iz Londona - Mateo Kovačić.

Fenomenalni volej odsjeo je baš gdje treba i u 42. minuti vratio Chelsea u život. Do kraja, mogli su domaći i do sva tri boda, ali ne treba biti nezahvalan. Ipak, više od sjajnog povratka i nastavak borbe za titulu prvaka, navijačima Hrvatske sjajno je vidjeti da se unatoč ozljedama i koronavirusu Kova vratio kao da uopće nije izbivao s travnjaka.

- Imao sam sreće da mi se lopta odbila i samo sam puknuo prema golu. Kad sam vidio da ulazi, a bio je prekrasan gol, znao sam da ćemo na tom momentumu graditi povratak. Mogli smo i više, ali trebamo biti sretni s bodom jer nije se lako vratiti protiv Liverpoola - kazao je Mateo za službene stranice Chelseaja i dodao:

Foto: Toby Melville/REUTERS Soccer Football - Premier League - Chelsea v Liverpool - Stamford Bridge, London, Britain - January 2, 2022 Chelsea's Mateo Kovacic scores their first goal past Liverpool's Caoimhin Kelleher

- To što smo ostali bez dva boda ne čini nas sretnima, ali sretni smo zbog zajedništva koje smo iskazali u teškim trenucima, kod 0:2. Posebno nakon što smo primili onakve pogotke, koje ne bismo smjeli na ovoj razini.

Iako je većinom pričao o samoj utakmici i momčadi u globalu, na kraju razgovora se osvrnuo na sebe i ono što je prolazio kroz posljednja dva mjeseca.

- Imao sam podosta poteškoća u posljednja dva mjeseca. Mislim da sam sezonu počeo jako dobro, osjećamo sam se jako dobro, ali tad je stigla ozljeda i baš kad sam se oporavio, obolio sam od koronavirusa. Stoga, nije bilo lako, ali naporno sam radio kako bih se vratio spreman. Utakmica s Liverpoolom bila je pravi test moje fizičke spreme i mislim da sam ga dobro odradio. Ali, ima još prostora za napredak - zaključio je Kovačić.

