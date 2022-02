Mateo Kovačić je na vrhu svijeta: Chelsea osvojio trofej, u produžecima bolji od Palmeirasa

Nogometaši Chelseaja po prvi puta su u svojoj povijesti osvojili klupsko Svjetsko prvenstvo. U finalu, u Abu Dhabiju, Chelsea je pobijedio brazilski Palmeiras 2-1 nakon produžetaka.

Chlelsea je drugi put igrao finale Svjetskog klupskog prvenstva. Prvi puta je nastupio 2012. godine kada je izgubio od Corinthiansa s 0-1. Bilo je to ujedno posljednji put kada je pobjednik europske Lige prvaka izgubio finalnu utakmicu. Svi Europljani su nakon te godine osvajali pehar, a učinio je to madridski Real četiri puta, Bayern dva puta te po jednom Barcelona i Liverpool. No, tu grešku prije deset godina Chelsea je ispravio nakon velike borbe protiv Palmeirasa, aktualnog pobjednika Copa Libertadores.

Nešto bolju igru Chelsea je okrunio pogotkom u 55. minuti. Odličan je pogodak glavom postigao Romelu Lukaku što je belgijskom napadaču bio drugi gol na ovom natjecanju.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - Club World Cup - Final - Chelsea v Palmeiras - Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates - February 12, 2022 Chelsea's Mateo Kovacic in action with Palmeiras' Raphael Veiga REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

No, samo devet minuta kasnije brazilska momčad je izjednačila. Nakon što je Thiago Silva igrao rukom u svom šesnaestercu miran kod izvođenja jedanaesterca bio je Rapahel Veiga. Utakmica je otišla sve do produžetaka, a odlučena je u 117. minuti kada je dosuđen novi jedanaesterac, ovaj put za Chelsea.

Odgovornost na sebe je preuzeo Kai Havertz te je pogodio za veliko slavlje londonske momčadi. Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić startao je za Chelsea te je igrao sve do 90. minute.

Treće mjesto osvojio je egipatski Al Ahly koji je s uvjerljivih 4-0 pobijedio Al Hilal, aktualnog pobjednika azijske Lige prvaka. Inače, od 28. minute tog susreta Al Hilal, klub iz Saudijske Arabije, igrao je s dva igrača manje.

Klupsko Svjetsko prvenstvo, finale:

Chelsea - Palmeiras 1-1, 2-1 (Lukaku 55, Havertz 117-11m / Rapahel Veiga 64-11m)

Za treće mjesto:

Al Ahly - Al Hilal 4-0 (Yasser Ibrahim 8, 17, Radwan 40, El Soleya 64)