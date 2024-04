Masovno se dijeli izjava Realove legende, ono što je rekao sada izgleda kao proročanstvo

Posljednji ovosezonski okršaj madridskog Reala i Barcelone, koji je pobjedom Katalonaca još uvijek mogao zakomplicirati utrku za naslov, završio je pobjedom Reala 3:2. Madriđani su se tako odvojili na 11 bodova prednosti, što drugoplasiranoj Barceloni, šest kola prije kraja ostavlja tek minimalne izglede za obranu ligaške titule.

Dan nakon dvoboja, navijači su na društvenoj mreži X počeli dijeliti video Realova braniča Danija Carvajala nakon pripremne utakmice u predsezonskoj fazi prošlo ljeto. Barcelona je slavila rezultatom 3:0 pogocima Ferrana Torresa, Fermina Lopeza i Ousmanea Dembelea.

"When the moment of truth comes, we will walk all over them."



Dani Carvajal after a 3-0 #ElClasico defeat in preseason.pic.twitter.com/0lL8Szsn1Q