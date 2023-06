Marzio tvrdi: Brozović prodan Saudijcima! Velika zarada odnijela je prevagu

Gianluca Di Marzio piše kako je Inter ipak prodao Marcela Brozovića u saudijski Al Nassr za 23 milijuna eura. Poznati transfer insajder objavio je i detalje koje je hrvatski reprezentativni veznjak dogovorio s saudijskim klubom u kojemu će mu suigrač biti slavni Cristiano Ronaldo.

Ponajprije, njegova godišnja zarada iznosit će 20 milijuna eura godišnje, a ugovor će trajati tri godine. To je osam milijuna više, no što je do sada dobivao u Interu. Prema navodima Di Marzija, Barcelona mu je nudila sedam milijuna godišnje.

Ovakav ishod, pišu talijanski mediji, podupirali su i Brozovićevi agenti kojima se navodno više svidjela financijski bolja ponuda Saudijaca, od europskih travnjaka i prestiža igranja u Barceloni koja je nudila poprilično manji iznos. U svakom slučaju još treba pričekati komentar iz Brozovićevog tima.

Drugu stranu priče predstavlja Fabrizio Romano. U nedjelju popodne ovaj transfer insajder je objavio kako će se ključne odluke donositi tek u ponedjeljak, a premda su Saudijci uvjereni da će pridobiti hrvatskog reprezentativca, na kraju će sve ovisiti o odluci njega i njegovog tima.

