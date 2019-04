Martić nastavila sjajan niz, eto je u polufinalu!

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u polufinale WTA turnira u Charlestonu, ona je u četvrtfinalu nadigrala Švicarku Belindu Benčič sa 6:3, 6:4 za sat i 23 minute igre.

Protiv sjajne mlade Švicarke Martić je odigrala odličan dvoboj, poglavito na svom servisu. Tijekom čitavog dvoboja nije izgubila gem na svom početnom udarcu, pa joj je za pobjedu dovoljan bio po jedan break u svakom setu.

Martić je oduzela servis Benčič na samom početku dvoboja i tu prednost čvrsto držala sve do gema u kojemu je servira za set. Tada je Benčič stigla do svoje tri jedine break-lopte u susretu, no Martić se izvukla i realizirala svoju drugu set-loptu. U drugom setu Martić je ostvarila break za vodstvo 3:2 te mnogo sigurnije zadržala tu prednost za veliku pobjedu.

Suparnica Martić u polufinalu bit će bolja iz ogleda Dankinje Caroline Wozniacki i Grkinje Marije Sakkari.