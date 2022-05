Marin Čilić nakon gotovo tri sata lavovske borbe ostao bez četvrtfinala

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP turnira iz serije "masters 1000" u Rimu, njega je nakon gotovo tri sata igre u susetu 3. kola svladao Čileanac Cristian Garin sa 6-3, 4-6, 6-4.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Čilića i Garina i prva pobjeda 25-godišnjeg Čileanca.

Čilića je poraza stajala vrlo loša realizacija "break-lopti", iskoristio je samo četiri od 20 prilika za oduzimanje servisa suparniku, a u prvom setu je propustio svih šest.

Ključ za prvi set bili su četvrti i peti gem, u četvrtom je Čilić propustio 0-40 i još dvije prednosti na servis Garina, a odmah u sljedećoj igri je izgubio gem na svom početnom udarcu i zapao u zaostatak kojega nije uspio nadoknaditi. Kod zaostatka 3-4 propustio je još jednu "break-loptu" da bi kod 3-5 još jednom popustio na svom servisu.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 8, 2022 Croatia's Marin Cilic celebrates after winning his first round match against Italy's Matteo Arnaldi REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Početkom drugog seta Čilić je ispustio još dvije "break-lopte", a kada je i izgubio servis za 1-3 činilo se kako će Garin brzo riješiti dvoboj u svoju korist. Ipak, Čileanac je odmah u sljedećoj igri napokon popustio na svom servisu, napravio je dvostruku servis pogrešku na Čilićevu ukupno 11. "break-loptu". Iako je kod 3-3 ispustio još tri "break-lopte", kod 4-4 je Čilić još jednom oduzeo servis Garinu da bi prilikom servisa za set spasio 15-40.

Činilo se kako je Čilić stigao u dobitnu poziciju kada je oduzeo servis Garinu za vodstvo 2-1 u trećem setu, Čileanac je napravio dvije dvostruke servis pogreške nakon izjednačenja, ali u sljedećoj je igri napravio veliki propust. Na svoju gem-loptu je imao priliku za forhend winner sa sredine terena za 3-1, ali je zuapucao loptu u mrežu. Par minuta potom platio je cijenu za taj promašaj i dvostrukom servis pogreškom izgubio taj gem. Igrači su još jednom izmijenili "breakove" u šestoj i sedmoj igri, da bi Čilić kod rezultata 4-5 prilikom servisa za ostanak u meču odigrao očajan gem i ostao bez osvojenog poena.