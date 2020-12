Manchester United nastavio niz gostujućih pobjeda Juventus okrenuo gradski derbi

Nogometaši Manchester Uniteda nastavili su nizati gostujuće pobjede u engleskom prvenstvu ove sezone, do petog uspjeha na strani u isto toliko nastupa stigli svladavši u Londonu West Ham United sa 3-1 (0-1).

Domaći sastav poveo je pred kraj prvog poluvremena kada je Souček (38) nakon ubacivanja iz kuta s gol-linije zakucao loptu u mrežu. No, preokret je uslijedio u samo tri minute sredinom nastavka. Prvo je Pogba (65) izvrsnim udarcem s više od 20 metara okončao brzu akciju koju je dugim ispucavanjem započeo vratar Henderson, da bi potom Greenwood (68) izvrsnom reakcijom u suparničkom kaznenom prostoru doveo United u vodstvo. Pobjedu sastava s Old Trafforda potvrdio je Rashford (78) iz protunapada.

Manchester United je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto ljestvice sa 19 bodova, koliko ima i treći Chelsea koji od 21 sat ugošćuje Leeds United, dva boda više imaju vodeći Tottenham Hotspur i Liverpool.

Juventus slavio nakon preokreta

Talijanski nogometni prvak Juventus u 10. je prvenstvenom kolu u gradskom derbiju svladao Torino sa 2-1 (0-1).

Torino je bio mnogo bolja momčad u prvom poluvremenu u kojem je stigao i do prednosti kada se N'Koulou (9) najbokje snašao u gužvi pred vratima Juventusa nakon kornera. No, pet minuta potom Zaza je promašio "zicer" za 2-0, da bi u završnici prvog dijela i atraktivan pokušaj Belottija prohujao preko grede.

U nastavku je Juventus preuzeo inicijativu, no nije i stvarao prilike, ali je u sam smiraj utakmice stigao do preokreta. Prvo je McKennie (77) poravnao na 1-1, da bi Bonucci (89) pogodio za važna tri boda "zebri", oba gola postignuta su glavom i to nakon odličnih ubačaja Cuadrada.

Juventus je s ova tri boda stigao na drugo mjesto ljestvice sa 20 bodova, tri manje uz utakmicu više od vodećeg Milana, dok je Torino ostao u zoni ispadanja, 18. sa šest bodova, dva manje od 17. Fiorentine.