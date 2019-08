Manchester prodao Lukakua, bijesni navijači pale dresove!

Romelu Lukaku od danas će nositi dres Intera. Milanska momčad je uspjela nagovoriti Manchester United na transfer, a engleskom će klubu biti isplaćeno oko 80 milijuna eura.

Novom strategu milanske momčadi Antoniju Conteu tako je ispunjena velika želja, a zanimljivo je da se Manchester Unitred odlučio na prodaju i unatoč tome što nije našao zamjenu.

Mario Mandžukić odbio je transfer na Old Trafford, a rasplet situacije toliko je ogoričio pojedine navijače najtrofejnijeg engleskog kluba da su počeli paliti dresove.

Dear @ManUtd . I'm heartbroken. My beloved club has become a laughing stock all because of that man #Woodward. I'm watching the coming season as a neutral. I've no strength to witness the repeat of last season 💔😡 #WoodwardOut pic.twitter.com/XoMchM7efN