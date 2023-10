Manchester City očitao lekciju Unitedu na Old Traffordu, Gvardiol igrao cijelu utakmicu

U derbiju 10. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na Old Traffordu pobijedio gradskog suparnika United sa 3-0. Junak utakmice bio je Erling Haaland koji je zabio dva gola (26-11m, 49), te asistirao Philu Fodenu za treći pogodak na utakmici u 80. minuti.

Mladi norveški napadač je time postao novi rekorder stigavši do 20 gostujućih golova nakon svega 23 premierligaške utakmice. Do sada je rekord držao Kevin Phillips koji je do 20 gostujućih golova stigao nakon 28 nastupa, dok je Ianu Wrightu trebala 31 utakmica.

City je poveo u 26. minut Haalandovim golom s bijele točke. Kazneni udarac je skrivio Rasmus Hojlund povukavši Rodrija. United je mogao izjednačiti pet minuta kasnije, no Bruno Fernandes je pucao neprecizno. U sudačkoj nadoknadi je opasno pucao i Scott McTominay, ali je gostujući vratar Ederson sjajno reagirao.

Gosti su u 49. minuti napravili korak bliže pobjedi nakon sjajne akcije u kojoj je sudjelovalo čak devet igrača. Joško Gvardiol je presjekao jedno Unitedovo proigravanje vrativši loptu do golmana Edersona, ovaj je proslijedio do Fodena, lopta je zatim otišla do Walkera koji je dodao Rodriju, a ovaj Alvarezu. Argentinac je dugom loptom na suprotnoj strani uposlio Grealisha, a ovaj produžio do Bernarda Silve koji je prebacio na drugu vratnicu do Haalanda, a ovaj glavom zakucao za 2-0.

"Točku na i" gosti su stavili u 80. minuti. Rodri je opalio sa 20-tak metara, Onana je obranio, no lopta se odbila do Haalanda koji je nesebično dodao do Fodena kojem nije bilo teško zabio za 3-0.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 87. minuti.