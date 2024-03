Maksimović: Sutrašnji izbori u Dinamu donijet će kraj agonije koja traje više od godine dana

Gost Petra Vlahova na HTV 4 danas je bio novinar i publicist Andrej Maksimović, koji se osvrnuo na aktualnosti oko hrvatske nogometne reprezentacije, govorio o trenutačnom antagonizmu nogometnog sjevera i juga, predstavio je i novu knjigu o derbijima Dinama i Hajduka, a posebno se osvrnuo i na aktualnosti u Dinamu oko predsjedničkih izbora koji će se u nedjelju održati u Maksimiru. Voditelj Petar Vlahov pitao ga je:

- Nadam se da će sutrašnji izbori donijeti kraj jedne agonije koja traje još od prošlogodišnje skupštine u Sheratonu. Prekompleksno je to pitanje, ali najvažnije je da sutrašnjim izborima završi to odmjeravanje snaga, jer sadašnja situacija šteti Dinamu. Za Dinamo bi bilo bolje da su se ti izbori dogodili već prije nekoliko mjeseci. Neće ti izbori Dinamu donijeti jasnu sliku kako će taj klub izgledati, jer izbori nisu do kraja definirani, nije tu bilo još potpune demokracije. Također, nismo jasno vidjeli program oba kandidata, nije nam do kraja jasno za što to mi glasamo. Da li glasamo za liberalnu ili konzervativnu opciju, da li glasamo za privatni ili društveni klub....

Zašto i dalje postoji dojam da se glasa za ili protiv Mamića, iako njega nema već dosta vremena u klubu, pitao je Vlahov?

- Mamić je nešto uz pomoć čega se lako mobiliziraju mase. Da, Zdravka Mamića već neko vrijeme nema u klubu, ali još uvijek je ta teza da se sada glasa za njegov konačan kraj u Dinamu. Tanka je linija između istine, jer da smo u nekim tabloidnijim vremenima, imali bismo naslov da se glasa između Zajeca koji je 2000. doveo Mamića u Dinamo, odnosno stigao u klub nakon Canjuge zajedno s Mamićem, i Vlatke Peras koja ga je otjerala. Time samo želim pokazati kako je u Dinamu kroz povijest sve isprepleteno i može se tumačiti na više načina.

Što Zajec kao ikona predstavlja navijačima da ga tako jako podržavaju, pitao je Vlahov?

- Javnost je umorna od svega što se dešava godinu i nešto dana, umorna je od čudnih poteza Mirka Barišića, koji se u posljednje vrijeme odrekao na neshvatljiv način jednog Kamenskog. I kad s jedne strane imate takvog čovjeka koji vuče neshvatljive poteze, a s druge strane ikonu kluba kojeg podržavaju navijači, onda je jasno da i mediji, a samim time i javnost podržavaju Zajeca - zaključio je Maksimovi priču o izborima.

Za kraj je Maksimović prokomentirao aktualnu situaciju u momčadi Dinama, koja briljira u Europi, ali se muči u HNL-u. Utječe li i ova atmosfera oko izbora na igrače?

- Mora se priznati i predsjednici Uprave Vlatki Peras da je igračima osigurala mir, odnosno da imaju sve moguće uvjete da se koncentriraju na igru - zaključio je Maksimović, koji je na kraju pohvalio HNS i predsjednika Marijana Kustića, koji je na najbolji mogući način reagirao u ovoj sudačkoj aferi koja je tresla naš nogomet, odnosno pohvalio ga je što je dogovorio strane suce za najveće derbije do kraja prvenstva.

