Ma kakvi Petković i Livaja, on je pravi kralj HNL-a! Pogledajte nevjerojatne brojke

Argentinski mezimac Osječana Ramon Mierez svojom je izvedbom u derbiju protiv Hajduka zasluženo ponovno zadobio pažnju hrvatske nogometne javnosti. Uz sjajnu igru i pogodak (plus jedan poništeni pogodak) došao je do jubilarnog 50. pogotka u tri i pol godine u osječkom dresu te skočio na prvo mjesto ljestvice strijelaca HNL-a svojim devetim ovosezonskim ligaškim pogotkom. Trenutno je na četvrtom mjestu ljestvice strijelaca Osijeka od hrvatske samostalnosti. Ispred njega su Robert Špehar (69), Mirko Marić (53) i Bakir Beširević (52), a o Mierezu smo popričali s čovjekom koji je na 11. mjestu te ljestvice, bivšim napadačem Osijeka i Dinama, Goranom Ljubojevićem.

– Što se tiče napada, on je pravi 'box' igrač, treba mu centaršut ili neka izgrađena akcija u protivničkih 16 metara da bi je on završio, a NK Osijek to nije baš stvarao za njega. Zato je njegova prva sezona u klubu s 22 gola bila izvan svih pojmova.

Podsjeća na Mandžukića

Uz njegove golgeterske kvalitete, Mierez se ističe i po mnogim drugim aspektima, a najzanimljiviji je njegova duel-igra. Po broju osvojenih duela ove sezone (173) daleko je najbolji u HNL-u, s čak 60 osvojenih duela više od prvog pratitelja, Arbera Hoxhe (113). U usporedbi s glavnim strijelama Hajduka i Dinama, ima otprilike sto osvojenih duela više od Marka Livaje (76) i Brune Petkovića (65). I po osvojenim duelima u zraku (83) daleko je ispred svoga prvog pratitelja, stopera Istre Ante Majstorovića (49).

– Iako su golovi nešto najvažnije od napadača, mora se reći da on radi puno više za momčad nego što većina drugih napadača radi. Količina duela koju on dobiva je nevjerojatna. Ima strašnu fizičku moć, ali i znanje da prije tog duela postavi svoje tijelo između protivnika i lopte, zagradi se i da dođe u najbolju moguću poziciju prije duela. Uz to sve treba naglasiti da kao središnji napadač dobiva jako puno batina i trpi puno prekršaja. Dakle, zbog njega ekipa ima tu sigurnost za priključivanje u fazu napada jer kad se njemu dâ lopta, najčešće će ili osvojiti duel i uspješno zadržati loptu ili izboriti prekršaj. Takvog je napadača teško naći. Mogu reći da me jako podsjeća na Marija Mandžukića.

Međutim, Ljubojević također ističe da ta Mierezova borbenost katkad baš i nije korisna za njega i Osijek.

– Navijači vole gledati kad Mierez trči za loptom i lovi protivničke braniče, njima to sve izgleda super i kažu "wow, vidi ga kako trči". Međutim, on se tu puno i nepotrebno troši i trebao bi ga netko spriječiti u tome. Mogao bih to čak nazvati i bezveznim presingom, jer on će u tom trčanju tek jednom ili dvaput uzeti i presjeći loptu u dvadeset utakmica. Puno je potrebnije da sačuva što više energije, jer će mu svježina i koncentracija za pogodak biti korisniji u završnici utakmice. Još je jedna bitna stvar o kojoj mnogo ljudi ne razmišlja ta što on kao napadač dolazi na svaki obrambeni prekid, jer je i tu važan za momčad, svaki korner ili slobodan udarac. Znači, i tu prijeđe oko 70 metara unazad u laganom trku kako bi došao na prekid, pa onda još isto toliko prema naprijed u sprintu da bi se vratio u napad, a takvih prekida bude po 10-15 u utakmici. To je kilometar, kilometar i pol suhe trke. Uz tu suhu trku još se jako troši i u duelima, jer je stalno u njima i to je kao hrvanje, a i ovom nepotrebnom trkom koju sam već spomenuo. Puno je to trošenja.

Puno slabiji bez njega

Kako sad riješiti taj problem? Kako najbolje odvagnuti njegov napadački učinak u odnosu na njegovo pomaganje momčadi u ostalim aspektima igre?

– Mislim da postoji nekoliko načina. Prvi je način da smanji količinu te nepotrebne trke i individualnog presinga jer bi tada bio svježiji i sigurno bi s tom dodatnom energijom bio još efikasniji u napadu. Drugi je način da taj presing bude više kontroliran i planiran, da ne bude on jedini koji trči za protivničkim igračima.

No, čak i uz taj potencijalni prostor za napredak i popravak, Mierez ima iznimne brojke. Ako se do kraja ove sezone zadrži na čelu ljestvice strijelaca, postat će prvi stranac u povijesti HNL-a s dva naslova za najboljeg strijelca lige.

– To je fantastično. Rekao bih da on ima jednaku važnost za Osijek kao što imaju Petković u Dinamu ili Livaja u Hajduku. On ovom klubu iznimno mnogo znači i nadam se da će ga moći što dulje zadržati. Bez njega je Osijek puno, puno slabiji – zaključio je Ljubojević.