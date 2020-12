REAL SVLADAO SEVILLU

Luka Modrić slavio protiv Ivana Rakitića pa ga proglasili igračem utakmice

Raketa je igrao do 64. minute, dok je Modrić odradio cijeli susret. Kapetan hrvatske reprezentacije odmah je nakon utakmice proglašen najboljim, odnosno dobio je epitet "King of the match".