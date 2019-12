Lovren se nije ni oznojio, a postao tek šesti Hrvat koji je ovo napravio

Nogometaši Liverpoola svjetski su prvaci! U finalu Klupskog SP-a pobijedili su nakon produžetaka brazilski Flamengo s 1:0 i popeli se na krov svijeta. Jedini pogodak na susretu postigao je Roberto Firmino u 99. minuti utakmice i svojoj momčadi i navijačima donio veliko veselje jer prvi je to svjetski naslov redsa u povijesti. Prekinuta je tako dominacija španjolskih klubova koji su posljednjih pet godina podizali ovaj trofej (četiri puta Real i jednom Barcelona).

Nije bila ljepotica od susreta

- Ljudi u Europi, posebno u Engleskoj, ne cijene ovaj trofej. Čudili su se što sam na ovaj put poveo najbolju momčad, a ne ostavio zvijezde da igraju domaća natjecanja. To dovoljno govori o tome koliko omalovažavaju ovo natjecanje. No, znate što? Baš me briga za njih. Rijetko tko ima priliku biti prvak svijeta i zbog toga je ovo velika stvar. Trofeje ne osvajaš zbog toga da bi ti se drugi divili, nego zbog toga što slaviš pobjedu. I znam da će navijači Liverpoola ludo slaviti, rekao je nakon susreta trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Nije to bila neka ljepotica za nogometne sladokusce, pogotovo u prvom poluvremenu, ali bilo je puno borbe, u ponekim trenucima čak i velike nervoze koja je ipak pokazala koliko je akterima stalo do ovog trofeja.

Vjerojatno najveće uzbuđenje prije produžetaka zbilo se u sučevoj nadoknadi kada je Mane pao u kaznenom prostoru Flamenga, a sudac pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon pregledavanja VAR-a, odlučio je poništiti tu odluku. Situacija je doista bila dvojbena, u jednom trenutku činilo se da je prekršaja zaista bilo, ali da je velika vjerojatnost da se dogodio izvan kaznenog prostora, no sudac je samo dodijelio loptu Flamengu.

U 99. minuti susreta dogodio se ključni trenutak. Liverpool je odigrao brzu i lijepu akciju, stoper Flamenga Pablo Mario tu je mogao i bolje reagirati, a u konačnici se Firmino sjajno snašao i postigao gol vrijedan 62. trofeja u klupskoj povijesti.

Moglo je sve i drugačije završiti da je mladi Lincoln bio prisebniji u 119. minuti, ali napadač prvaka Južne Amerike u odličnoj je situaciji pucao iznad gola.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka počelo je veliko slavlje Kloppove trupe koja je tako nakon Europe pokorila i svijet. Napokon su uspjeli pobijediti brazilsku momčad (prethodna dva susreta protiv njih su izgubili), a tek su druga engleska momčad koja je osvojila ovo natjecanje. Prije njih to je ostvario Manchester United 2008. godine.

- Moji igrači su me podržavali u odluci da igramo s najjačim sastavom, a vidjelo se i po njihovu pristupu koliko su željeli ovo. Odigrali su dobru utakmicu i zasluženo došli do pobjede. Povijest se piše tako da prvo napraviš nešto, a tek onda se time možeš pohvaliti. Bez obzira na to što su nas neki ljudi unaprijed upisali kao pobjednike, dodao je Klopp.

Dejan Lovren zbog ozljede uopće nije konkurirao, ali svejedno mu se piše da je osvojio naslov, baš kao što se 2014. pisalo Luki Modriću koji zbog ozljede nije igrao u Maroku za Real. Međutim, kapetan hrvatske reprezentacije poslije toga nanizao je još tri svjetska naslova, a 2016. godine čak je bio proglašen najboljim igračem turnira. On je tako s četiri titule najuspješniji Hrvat na Klupskom SP-u, s dva naslova slijedi ga Mateo Kovačić (također s Realom), dok su jednom ovo natjecanje osvajali Dario Šimić (Milan), Mario Mandžukić (Bayern) i Ivan Rakitić (Barcelona). Lovren je, dakle, naš šesti igrač s ovim trofejem, a tom činjenicom nakon susreta pohvalio se i na Instagramu.