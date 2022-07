Loše vijesti: Zbog Valentove ozljede moguće je da Sinkovići propuste Prvenstvo Europe

Bilo je neobično ovih dana vidjeti Martina Sinkovića kako sam trenira na Jarunu. On i brat mu Valent ovih su dana trebali udarno trenirati na Perući, ondje grabiti kilometražu za što bolji nastup na Prvenstvu Europe u Münchenu. No, okolnosti su se promijenile pa Martin trenira, a Valent traži rješenje za bol u leđima.

Injekcija u živac

A taj problem pojavio se još i prije regate Svjetskog kupa u Luzernu, no Valent je inzistirao na tome da se nastup na veslačkom Wimbledonu ne zaobiđe, a to je bila opcija koju su mu predlagali i brat Martin i trener Nikola Bralić. No zato se može dogoditi, kažemo može, ali i ne mora, da Sinkovići preskoče Prvenstvo Europe, koje u Bavarskoj počinje 11. kolovoza, a bili bi ondje favoriti za zlato.

O čemu je riječ, pitali smo njihova trenera Bralića koji je odlučio neplaniranu pauzu u zajedničkim treninzima iskoristiti da predahne u krugu obitelji u Tribunju.

– Ozljeda leđa ozbiljnija je nego što smo mislili. Obično su dosad bila problematična njegova rebra. Valent će dobiti injekciju u živac nakon čega bi trebao tri-četiri dana mirovati da se živac oporavi. Dobra je vijest da na mišiću i kralježnici nema problema, već je riječ o upaljenom živcu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.06.2021., Sinj - Braca Valent i Martin Sinkovic na zadnjim pripremama na Peruckom jezeru uoci nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju. Hrvatski veslacki dvojac lovi svoju trecu olimpijsku medalju u nizu, u trecoj razlicitoj disciplini. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

S obzirom na to da će propustiti najmanje sedam dana treninga u vrijeme kada su pripreme trebale biti udarnog intenziteta, pitamo se što bi to moglo značiti za njihove izglede na Prvenstvu Europe.

– To ćemo vidjeti tek u finalu. Dakako, imat ću ja i testove prije toga jer izgubiti sedam dana treninga nije malo. A kada ponovo krenemo, nećemo moći odmah punom snagom. Trebat će nam nekoliko dana prilagodbe – ističe Bralić.

Problem je, priča Bralić, bio prisutan i uoči Luzerna.

– Ni prije utrke u Luzernu nekoliko dana nismo trenirali, a potom smo uz pomoć masaža i injekcija preživjeli tu regatu. No onda je to uzelo svoj danak. Mislili smo da će, kada se Valent odmori koji dan, sve biti u redu, no već na prvom treningu na Perući osjetio je da ne može. Pomislili smo da je to zbog pauze od nekoliko dana, no kada se ponovilo i sutradan, odmah smo ga poslali na magnetsku rezonanciju.

Može li se dogoditi da Sinkovići i ne nastupe na Prvenstvu Europe? Pitali smo to Martina.

– Da, može se dogoditi da žrtvujemo europsko prvenstvo kako bismo se što bolje spremili za rujansko Svjetsko prvenstvo – kazao je Bralić, a Martin nas je podsjetio na sljedeće:

– Dosad smo propustili tri europska prvenstva zbog ozljeda. Bilo je to 2014., 2015. i 2017. Međutim, ja u Zagrebu treniram kao da se ništa nije dogodilo, da budem što bolji, a onda će se i Valent lakše vratiti. Uostalom, u četvrtak se vraćamo na Peruću, jer naš čamac je dolje, pa ćemo vidjeti.

Svjetsko je prioritet

S obzirom na to da trenira u skifu, može li se dogoditi da na Prvenstvu Europe i nastupi kao skifist omogući li to situacija s Valentom? Jer, mlađi brat Sinković jako je dobar u samcu.

– Ne vjerujem. Ako Valent i uzme pauzu, mi bismo se već i prije Prvenstva Europe trebali početi pripremati za Svjetsko prvenstvo koje nam je prioritet – objasnio je Martin Sinković.