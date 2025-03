Ljudi daju novac osumnjičenom za ubojstvo na utakmici, on se javio preko poznate platforme: 'Tražim pomoć'

Američki hokejaš Matt Petgrave ponovno je pušten uz jamčevinu do svibnja, nakon što je bio uhićen pod sumnjom za ubojstvo iz nehata Adama Johnsona, javlja New York Times. Dvadesetdevetogodišnji igrač Nottingham Panthersa, Adam Johnson, preminuo je nakon što mu je klizaljka prerezala vrat tijekom utakmice engleskog Challenge Cupa protiv Sheffield Steelersa 28. listopada 2023. Njegov klub je incident opisao kao "bizarnu nesreću". U neortodoksnoj odluci koja otvara pitanja o odgovornosti igrača u ovakvim sportskim nesrećama, Petgrave je bio uhićen pod sumnjom za ubojstvo iz nehata u studenom 2023. Kasnije je pušten uz jamčevinu, a policija Južnog Yorkshirea potvrdila je da mu je jamčevina ponovno produžena do 29. svibnja 2025. godine.

Istraga o okolnostima Johnsonove smrti i dalje traje. Policija Južnog Yorkshirea je izjavila: "Sve daljnje novosti ili razvoj događaja u ovoj istrazi prije novog datuma isteka jamčevine bit će proaktivno objavljeni na našoj web stranici." Dodali su: "Naše misli ostaju s Adamovom obitelji i prijateljima."

Man is rebailed following arrest on suspicion of manslaughter following death of Adam Johnson after Matt Petgrave's skate slashed his throat https://t.co/VEFPEK57G5