Liverpoolu prolaz, Interu pobjeda na Anfieldu

Nogometaši Intera pobijedili su Liverpool sa 1-0 (0-0) u uzvratnoj utakmici osmine Lige prvaka odigranoj u utorak na Anfieldu, ali je domaća momčad zahvaljujući pobjedi 2-0 u Milanu izborila plasman u četvrtfinale. Jedini pogodak na utakmici postigao je Argentinac Lautaro Martinez u 62. minuti fantastičnim udarcem s ruba kaznenog prostora. No već u sljedećoj minuti gosti su ostali s igračem manje, jer je drugi žuti karton zbog opasnog starta zaradio Čileanac Alexis Sanchez.

Iz relativno siromašnog prvog poluvremena u kojem je momčadu Juergena Kloppa kontrolirala zbivanja, treba izdvojiti situaciju iz 31. minute, kad je Joel Matip bio najviši u skoku nakon slobodnog udarca, ali je lopta nakon udarca glavom pogodila gredu. Minutu poslije najviši je u kaznenom prostoru Intera bio Virgil van Dijk, ali je njegov udarac glavom blokiran.

Liverpool je prvi mogao doći do pogotka i u drugom poluvremenu, ali je Mohamed Salah pgodio vratnicu.

Promašaji su se domaćoj momčadi osvetili u 62. minuti. Visokim presingom, nogometaši Intera su prislili igrače Liverpoola na pogrešno dodavanje u svojoj polovici. Lopta je nakon nekoliko dodavanja došla do Lautara Martineza, a argentinski napadač je s ruba kaznenog prostora s lijeve strane vanjskim dijelom stopala poslao projektil koji je prošao iznad Alissona Beckera i odsjeo u gornjem lijevom kutu.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Liverpool v Inter Milan - Anfield, Liverpool, Britain - March 8, 2022 Inter Milan's Roberto Gagliardini in action with Liverpool's Virgil van Dijk REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

Euforija kod Talijana naglo se stišala u 63. minuti. Alexis Sanchez je u najboljoj namjeru uklizao na jednu loptu, uspio je izbiti, ali je u nastavku pokreta otvorenim potplatom ušao u nogu Fabinha. Španjolski sudac Antonio Mateu Lahoz bez razmišljanja je Čileancu pokazao drugi žuti, a potom i crveni karton.

Liverpool je iskoristio brojčanu prednost i stvorio još nekoliko prilika, ali ovo nije bila večer napadača u crvenome. U 77. minuti je Salah još jednom pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku je Vidal uspio blokirati udarac Luisa Diaza iz srca kaznenog prostora.

U početnom sastavu Intera bili su Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Brozović je igrao do 75. minute, kad ga je Inzaghi morao zamijeniti zbog ozljede, a Perišić je odigrao cijelu utakmicu te imao nekoliko zapaženih prodora i ubačaja.

Interu je presudila prva utakmica u kojoj su Liverpoolovu igrači stvorili dva gola prednosti i uspjeli je sačuvati.